За сутки в России подтверждено 6109 случаев COVID-19 в 84 регионах

Новости

Мишустин утвердил распределение субсидий для экспорта кино и IT-продукции 11:17
В Коми открыли памятный знак в честь 400-летия протопопа Аввакума 11:10
В Исаакиевском соборе возобновились богослужения 10:55
В Кузбассе при столкновении трех автомобилей пострадали шесть человек 10:48
Президент Болгарии: Протесты не прекратятся, пока правительство не уйдет в отставку 10:41
В Минздраве рассказали, что едят в регионе с низким уровнем ожирения 10:22
Установлены организаторы стихийной дискотеки в Екатеринбурге 10:19
В столице рассказали о новой онлайн-программе "Московских сезонов" 10:16
Из-за жары на Урале загорелся заповедник "Денежкин камень" 10:15
В австралийском штате Виктория введут масочный режим 10:12
Еще 359 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:00
Почему Volkswagen Arteon не сможет повторить успех культового Passat CC 10:00
Huawei провела секретные переговоры с Лондоном 09:42
Власти Орегона подали иск против Белого дома 09:33
Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19 09:32
На Украине из-за санкций "ГАЗель" стали продавать под брендом HDC 09:01
Как и чем удивляет посетителей музей-усадьба Огинского в Беларуси 09:01
На юго-востоке Москвы столкнулись два грузовых автомобиля 08:55
Академик Малеев пояснил, почему коронавирус станет сезонной инфекцией 08:46
Эксперт рассказал, почему задания в ЕГЭ могут отличаться от демоверсий 08:29
Академик Малеев рассказал, как будет проходить вторая волна эпидемии COVID-19 08:07
Борис Джонсон не намерен вводить повторную национальную блокировку 07:25
Автобус с туристами перевернулся у ледников в Канаде 07:05
СМИ: Рэпер Канье Уэст проведет первую предвыборную встречу 06:47
В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса 06:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
19.07.2020 10:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6109 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 591
  • 2. Свердловская область 245
  • 3. Ханты-Мансийский АО 237
  • 4. Нижегородская область 218
  • 5. Санкт-Петербург 202
  • 6. Алтайский край 198
  • 7. Иркутская область 185
  • 8. Ямало-Ненецкий АО 176
  • 9. Московская область 171
  • 10. Мурманская область 167
  • 11. Челябинская область 130
  • 12. Красноярский край 127
  • 13. Ставропольский край 123
  • 14. Новосибирская область 118
  • 15. Оренбургская область 116
  • 16. Ульяновская область 112
  • 17. Омская область 109
  • 18. Архангельская область 107
  • 19. Тюменская область 107
  • 20. Воронежская область 105
  • 21. Ростовская область 103
  • 22. Хабаровский край 102
  • 23. Саратовская область 97
  • 24. Пермский край 89
  • 25. Волгоградская область 88
  • 26. Приморский край 88
  • 27. Краснодарский край 75
  • 28. Республика Коми 70
  • 29. Ивановская область 62
  • 30. Самарская область 61
  • 31. Томская область 60
  • 32. Сахалинская область 59
  • 33. Республика Башкортостан 58
  • 34. Чувашская Республика 52
  • 35. Кировская область 51
  • 36. Республика Саха (Якутия) 51
  • 37. Курганская область 49
  • 38. Тульская область 45
  • 39. Ленинградская область 45
  • 40. Кемеровская область 45
  • 41. Белгородская область 43
  • 42. Республика Дагестан 43
  • 43. Республика Бурятия 43
  • 44. Владимирская область 41
  • 45. Ярославская область 41
  • 46. Тамбовская область 40
  • 47. Республика Тыва 40
  • 48. Республика Карелия 39
  • 49. Амурская область 39
  • 50. Орловская область 38
  • 51. Рязанская область 38
  • 52. Удмуртская Республика 38
  • 53. Пензенская область 37
  • 54. Республика Хакасия 37
  • 55. Камчатский край 37
  • 56. Калужская область 35
  • 57. Республика Мордовия 35
  • 58. Курская область 33
  • 59. Смоленская область 32
  • 60. Астраханская область 32
  • 61. Брянская область 30
  • 62. Псковская область 30
  • 63. Забайкальский край 30
  • 64. Республика Марий Эл 29
  • 65. Республика Татарстан 29
  • 66. Вологодская область 27
  • 67. Карачаево-Черкесская Республика 27
  • 68. Тверская область 26
  • 69. Республика Горный Алтай 22
  • 70. Липецкая область 21
  • 71. Новгородская область 20
  • 72. Республика Адыгея 20
  • 73. Кабардино-Балкарская Республика 20
  • 74. Республика Ингушетия 19
  • 75. Костромская область 17
  • 76. Республика Калмыкия 17
  • 77. Республика Северная Осетия 16
  • 78. Калининградская область 14
  • 79. Магаданская область 12
  • 80. Республика Крым 12
  • 81. Чеченская Республика 11
  • 82. Еврейская АО 3
  • 83. Ненецкий автономный округ 1
  • 84. г. Севастополь 1

Всего в России зарегистрировано 771 546 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. г. Москва, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, г. Севастополь 0,3%
  • 3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область 0,4%
  • 4. Калужская область, Липецкая область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%
  • 5. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Новгородская область, Смоленская область, Тульская область, Рязанская область, Курская область, Пензенская область, Тверская область, Еврейская АО, Чеченская Республика, Республика Татарстан 0,6%
За сутки подтверждено 95 летальных случаев
  • Владимирская область 2
  • Московская область 10
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 3
  • Тульская область 4
  • Москва 14
  • Мурманская область 2
  • Новгородская область 1
  • Псковская область 2
  • Санкт-Петербург 26
  • Республика Калмыкия 1
  • Краснодарский край 2
  • Волгоградская область 1
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Чувашия 1
  • Нижегородская область 6
  • Пензенская область 1
  • Ханты-Мансийский АО 3
  • Красноярский край 1
  • Новосибирская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Приморский край 1
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 12 342 человека.

За сутки выписано 3 481 выздоровевших
  • Белгородская область 19
  • Брянская область 49
  • Владимирская область 101
  • Воронежская область 32
  • Ивановская область 9
  • Калужская область 48
  • Костромская область 10
  • Московская область 319
  • Орловская область 10
  • Рязанская область 5
  • Смоленская область 14
  • Тамбовская область 32
  • Тульская область 37
  • Ярославская область 9
  • Москва 359
  • Республика Коми 12
  • Архангельская область 40
  • Вологодская область 7
  • Калининградская область 2
  • Ленинградская область 8
  • Мурманская область 16
  • Новгородская область 5
  • Санкт-Петербург 101
  • Республика Адыгея 10
  • Республика Калмыкия 12
  • Краснодарский край 51
  • Астраханская область 17
  • Волгоградская область 22
  • Ростовская область 35
  • Севастополь 3
  • Республика Дагестан 96
  • Кабардино-Балкарская Республика 21
  • Ставропольский край 30
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Мордовия 23
  • Республика Татарстан 5
  • Республика Чувашия 30
  • Пермский край 18
  • Кировская область 86
  • Нижегородская область 83
  • Оренбургская область 23
  • Пензенская область 14
  • Самарская область 24
  • Саратовская область 22
  • Курганская область 20
  • Свердловская область 170
  • Тюменская область 55
  • Ханты-Мансийский АО 234
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 57
  • Челябинская область 35
  • Республика Алтай 23
  • Республика Тыва 150
  • Республика Хакасия 27
  • Алтайский край 105
  • Красноярский край 144
  • Иркутская область 24
  • Кемеровская область 23
  • Новосибирская область 134
  • Омская область 46
  • Томская область 43
  • Республика Бурятия 23
  • Республика Саха (Якутия) 33
  • Забайкальский край 29
  • Камчатский край 28
  • Приморский край 53
  • Амурская область 29
  • Магаданская область 16
  • Хабаровский край 103
  • Еврейская автономная область 5

За весь период пандемии выписано в России - 550 344 выздоровевших.

В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели
В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Пираты похитили россиян в Гвинейском заливе
Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет