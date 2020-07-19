За сутки в России подтверждено 6109 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 591
- 2. Свердловская область 245
- 3. Ханты-Мансийский АО 237
- 4. Нижегородская область 218
- 5. Санкт-Петербург 202
- 6. Алтайский край 198
- 7. Иркутская область 185
- 8. Ямало-Ненецкий АО 176
- 9. Московская область 171
- 10. Мурманская область 167
- 11. Челябинская область 130
- 12. Красноярский край 127
- 13. Ставропольский край 123
- 14. Новосибирская область 118
- 15. Оренбургская область 116
- 16. Ульяновская область 112
- 17. Омская область 109
- 18. Архангельская область 107
- 19. Тюменская область 107
- 20. Воронежская область 105
- 21. Ростовская область 103
- 22. Хабаровский край 102
- 23. Саратовская область 97
- 24. Пермский край 89
- 25. Волгоградская область 88
- 26. Приморский край 88
- 27. Краснодарский край 75
- 28. Республика Коми 70
- 29. Ивановская область 62
- 30. Самарская область 61
- 31. Томская область 60
- 32. Сахалинская область 59
- 33. Республика Башкортостан 58
- 34. Чувашская Республика 52
- 35. Кировская область 51
- 36. Республика Саха (Якутия) 51
- 37. Курганская область 49
- 38. Тульская область 45
- 39. Ленинградская область 45
- 40. Кемеровская область 45
- 41. Белгородская область 43
- 42. Республика Дагестан 43
- 43. Республика Бурятия 43
- 44. Владимирская область 41
- 45. Ярославская область 41
- 46. Тамбовская область 40
- 47. Республика Тыва 40
- 48. Республика Карелия 39
- 49. Амурская область 39
- 50. Орловская область 38
- 51. Рязанская область 38
- 52. Удмуртская Республика 38
- 53. Пензенская область 37
- 54. Республика Хакасия 37
- 55. Камчатский край 37
- 56. Калужская область 35
- 57. Республика Мордовия 35
- 58. Курская область 33
- 59. Смоленская область 32
- 60. Астраханская область 32
- 61. Брянская область 30
- 62. Псковская область 30
- 63. Забайкальский край 30
- 64. Республика Марий Эл 29
- 65. Республика Татарстан 29
- 66. Вологодская область 27
- 67. Карачаево-Черкесская Республика 27
- 68. Тверская область 26
- 69. Республика Горный Алтай 22
- 70. Липецкая область 21
- 71. Новгородская область 20
- 72. Республика Адыгея 20
- 73. Кабардино-Балкарская Республика 20
- 74. Республика Ингушетия 19
- 75. Костромская область 17
- 76. Республика Калмыкия 17
- 77. Республика Северная Осетия 16
- 78. Калининградская область 14
- 79. Магаданская область 12
- 80. Республика Крым 12
- 81. Чеченская Республика 11
- 82. Еврейская АО 3
- 83. Ненецкий автономный округ 1
- 84. г. Севастополь 1
Всего в России зарегистрировано 771 546 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. г. Москва, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, г. Севастополь 0,3%
- 3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область 0,4%
- 4. Калужская область, Липецкая область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%
- 5. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Новгородская область, Смоленская область, Тульская область, Рязанская область, Курская область, Пензенская область, Тверская область, Еврейская АО, Чеченская Республика, Республика Татарстан 0,6%
За сутки подтверждено 95 летальных случаев
- Владимирская область 2
- Московская область 10
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 3
- Тульская область 4
- Москва 14
- Мурманская область 2
- Новгородская область 1
- Псковская область 2
- Санкт-Петербург 26
- Республика Калмыкия 1
- Краснодарский край 2
- Волгоградская область 1
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Чувашия 1
- Нижегородская область 6
- Пензенская область 1
- Ханты-Мансийский АО 3
- Красноярский край 1
- Новосибирская область 5
- Республика Саха (Якутия) 1
- Приморский край 1
- Амурская область 2
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 12 342 человека.
За сутки выписано 3 481 выздоровевших
- Белгородская область 19
- Брянская область 49
- Владимирская область 101
- Воронежская область 32
- Ивановская область 9
- Калужская область 48
- Костромская область 10
- Московская область 319
- Орловская область 10
- Рязанская область 5
- Смоленская область 14
- Тамбовская область 32
- Тульская область 37
- Ярославская область 9
- Москва 359
- Республика Коми 12
- Архангельская область 40
- Вологодская область 7
- Калининградская область 2
- Ленинградская область 8
- Мурманская область 16
- Новгородская область 5
- Санкт-Петербург 101
- Республика Адыгея 10
- Республика Калмыкия 12
- Краснодарский край 51
- Астраханская область 17
- Волгоградская область 22
- Ростовская область 35
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 96
- Кабардино-Балкарская Республика 21
- Ставропольский край 30
- Республика Башкортостан 3
- Республика Мордовия 23
- Республика Татарстан 5
- Республика Чувашия 30
- Пермский край 18
- Кировская область 86
- Нижегородская область 83
- Оренбургская область 23
- Пензенская область 14
- Самарская область 24
- Саратовская область 22
- Курганская область 20
- Свердловская область 170
- Тюменская область 55
- Ханты-Мансийский АО 234
- Ямало-Ненецкий автономный округ 57
- Челябинская область 35
- Республика Алтай 23
- Республика Тыва 150
- Республика Хакасия 27
- Алтайский край 105
- Красноярский край 144
- Иркутская область 24
- Кемеровская область 23
- Новосибирская область 134
- Омская область 46
- Томская область 43
- Республика Бурятия 23
- Республика Саха (Якутия) 33
- Забайкальский край 29
- Камчатский край 28
- Приморский край 53
- Амурская область 29
- Магаданская область 16
- Хабаровский край 103
- Еврейская автономная область 5
За весь период пандемии выписано в России - 550 344 выздоровевших.