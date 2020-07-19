За сутки в России подтверждено 6109 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,8% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 591

2. Свердловская область 245

3. Ханты-Мансийский АО 237

4. Нижегородская область 218

5. Санкт-Петербург 202

6. Алтайский край 198

7. Иркутская область 185

8. Ямало-Ненецкий АО 176

9. Московская область 171

10. Мурманская область 167

11. Челябинская область 130

12. Красноярский край 127

13. Ставропольский край 123

14. Новосибирская область 118

15. Оренбургская область 116

16. Ульяновская область 112

17. Омская область 109

18. Архангельская область 107

19. Тюменская область 107

20. Воронежская область 105

21. Ростовская область 103

22. Хабаровский край 102

23. Саратовская область 97

24. Пермский край 89

25. Волгоградская область 88

26. Приморский край 88

27. Краснодарский край 75

28. Республика Коми 70

29. Ивановская область 62

30. Самарская область 61

31. Томская область 60

32. Сахалинская область 59

33. Республика Башкортостан 58

34. Чувашская Республика 52

35. Кировская область 51

36. Республика Саха (Якутия) 51

37. Курганская область 49

38. Тульская область 45

39. Ленинградская область 45

40. Кемеровская область 45

41. Белгородская область 43

42. Республика Дагестан 43

43. Республика Бурятия 43

44. Владимирская область 41

45. Ярославская область 41

46. Тамбовская область 40

47. Республика Тыва 40

48. Республика Карелия 39

49. Амурская область 39

50. Орловская область 38

51. Рязанская область 38

52. Удмуртская Республика 38

53. Пензенская область 37

54. Республика Хакасия 37

55. Камчатский край 37

56. Калужская область 35

57. Республика Мордовия 35

58. Курская область 33

59. Смоленская область 32

60. Астраханская область 32

61. Брянская область 30

62. Псковская область 30

63. Забайкальский край 30

64. Республика Марий Эл 29

65. Республика Татарстан 29

66. Вологодская область 27

67. Карачаево-Черкесская Республика 27

68. Тверская область 26

69. Республика Горный Алтай 22

70. Липецкая область 21

71. Новгородская область 20

72. Республика Адыгея 20

73. Кабардино-Балкарская Республика 20

74. Республика Ингушетия 19

75. Костромская область 17

76. Республика Калмыкия 17

77. Республика Северная Осетия 16

78. Калининградская область 14

79. Магаданская область 12

80. Республика Крым 12

81. Чеченская Республика 11

82. Еврейская АО 3

83. Ненецкий автономный округ 1

84. г. Севастополь 1 Всего в России зарегистрировано 771 546 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. г. Москва, Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, г. Севастополь 0,3%

3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область 0,4%

4. Калужская область, Липецкая область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%

5. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Новгородская область, Смоленская область, Тульская область, Рязанская область, Курская область, Пензенская область, Тверская область, Еврейская АО, Чеченская Республика, Республика Татарстан 0,6% За сутки подтверждено 95 летальных случаев Владимирская область 2

Московская область 10

Рязанская область 1

Смоленская область 1

Тверская область 3

Тульская область 4

Москва 14

Мурманская область 2

Новгородская область 1

Псковская область 2

Санкт-Петербург 26

Республика Калмыкия 1

Краснодарский край 2

Волгоградская область 1

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Чувашия 1

Нижегородская область 6

Пензенская область 1

Ханты-Мансийский АО 3

Красноярский край 1

Новосибирская область 5

Республика Саха (Якутия) 1

Приморский край 1

Амурская область 2

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 12 342 человека. За сутки выписано 3 481 выздоровевших Белгородская область 19

Брянская область 49

Владимирская область 101

Воронежская область 32

Ивановская область 9

Калужская область 48

Костромская область 10

Московская область 319

Орловская область 10

Рязанская область 5

Смоленская область 14

Тамбовская область 32

Тульская область 37

Ярославская область 9

Москва 359

Республика Коми 12

Архангельская область 40

Вологодская область 7

Калининградская область 2

Ленинградская область 8

Мурманская область 16

Новгородская область 5

Санкт-Петербург 101

Республика Адыгея 10

Республика Калмыкия 12

Краснодарский край 51

Астраханская область 17

Волгоградская область 22

Ростовская область 35

Севастополь 3

Республика Дагестан 96

Кабардино-Балкарская Республика 21

Ставропольский край 30

Республика Башкортостан 3

Республика Мордовия 23

Республика Татарстан 5

Республика Чувашия 30

Пермский край 18

Кировская область 86

Нижегородская область 83

Оренбургская область 23

Пензенская область 14

Самарская область 24

Саратовская область 22

Курганская область 20

Свердловская область 170

Тюменская область 55

Ханты-Мансийский АО 234

Ямало-Ненецкий автономный округ 57

Челябинская область 35

Республика Алтай 23

Республика Тыва 150

Республика Хакасия 27

Алтайский край 105

Красноярский край 144

Иркутская область 24

Кемеровская область 23

Новосибирская область 134

Омская область 46

Томская область 43

Республика Бурятия 23

Республика Саха (Якутия) 33

Забайкальский край 29

Камчатский край 28

Приморский край 53

Амурская область 29

Магаданская область 16

Хабаровский край 103

Еврейская автономная область 5 За весь период пандемии выписано в России - 550 344 выздоровевших.