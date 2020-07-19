Фото: Александр Корольков/ РГ

Светлана Викторовна Разворотнева

Исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль"

Фото: fas.gov.ru

Алексей Геннадьевич Матюхин

Начальник управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России

Вопросы Светлане Разворотневой и Алексею Матюхину об увеличении тарифов на ЖКУ с июля, начислениях и пересчетах можно задать в среду, 22 июля, с 11.00 до 12.00 по московскому времени по телефону 8-800-200-09-09 (бесплатно из всех регионов) или уже сейчас по электронной почте zavtrak@rg.ru.