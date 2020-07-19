Фото: Александр Корольков/ РГ
- Светлана Викторовна Разворотнева
- Исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль"
Фото: fas.gov.ru
- Алексей Геннадьевич Матюхин
- Начальник управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России
Вопросы Светлане Разворотневой и Алексею Матюхину об увеличении тарифов на ЖКУ с июля, начислениях и пересчетах можно задать в среду, 22 июля, с 11.00 до 12.00 по московскому времени по телефону 8-800-200-09-09 (бесплатно из всех регионов) или уже сейчас по электронной почте zavtrak@rg.ru.