20 июня в честь Международного дня шахмат прошло онлайн-мероприятие, в котором приняли участие президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, чемпионы мира Владимир Крамник, Виши Ананд, Хоу Ифань и даже представители ООН.

- Спорт всегда помогал человеку преодолеть кризисные ситуации. Но в то время, как пандемия коронавируса заставила многие виды спорта взять на паузу, шахматы продемонстрировали удивительную стойкость и возможность адаптироваться к обстоятельствам, - говорилось в сообщении на сайте ФИДЕ. - За последние пару месяцев общий интерес к шахматам вырос вдвое. Соревнования, проходящие на онлайн-платформах, собрали как никогда много участников.

Кстати, на Международный день шахмат пришелся суперфинал одного из таких турниров - Women's Speed Chess Championship. В главном матче сошлись две чемпионки - россиянка Александра Костенюк и украинка Анна Ушенина.