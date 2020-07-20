Новости

Более 100 россиян покинули Японию вывозным рейсом 12:50
Семь сотрудников администрации Ялты госпитализированы с коронавирусом 12:50
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука и Паулины Андреевой "Псих" 12:49
В московской квартире найдено тело убитой преподавательницы ВГИКа 12:39
Число летальных исходов от коронавируса в Японии достигло тысячи 12:38
В России подготовят магистров для школьных технологических кружков 12:35
Шесть регионов получат средства на ликвидацию несанкционированных свалок 12:33
Российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Беларуси 12:33
"Роскосмос" сообщил о замечаниях при установке ракеты "Союз" на Байконуре 12:29
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич 12:22
В Подмосковье водитель обстрелял оператора камеры контроля за скоростью 12:19
СМИ: Джессика Бил секретно родила Джастину Тимберлейку сына 12:11
В Москве Росгвардия взяла под контроль 310 тысяч владельцев оружия 12:07
Абрамченко: В России с начала года произошло более 9 тысяч лесных пожаров 12:04
Актер из "Кровавого понедельника" Харума Миура покончил с собой 12:00
ВЦИОМ: Три четверти россиян доверяют ученым 11:56
Лавров проведет во вторник переговоры с главой МИД Ирана 11:55
Умер писатель и сценарист Хуан Марсе 11:52
12 школьников победили в конкурсе "Мой первый бизнес" 11:50
Во Франкфурте пять полицейских ранены во время беспорядков 11:47
Умерла актриса из "Клана Сопрано" и "Карточного домика" Филлис Сомервиль 11:47
В Осетии с 21 июля снимут ряд ограничений по коронавирусу 11:43
Новосибирск признали самым криминальным городом России 11:38
На Урале площадь пожара в заповедном лесу достигла 5,7 гектара 11:30
В Москве число новых случаев COVID-19 снизилось почти на 46% за месяц 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 12:04
Рубрика: Происшествия

Абрамченко: В России с начала года произошло более 9 тысяч лесных пожаров

Текст: Владимир Кузьмин

В ряде регионов Дальнего Востока и Сибири из-за лесных пожаров складывается сложная обстановка. В отдельных субъектах Федерации введен режим чрезвычайной ситуации. Однако, отмечают в правительстве, благодаря слаженной работе федеральных и региональных служб угроза жизни людей и объектам экономики отсутствует.

Доклад об оперативной обстановке премьер-министру Михаилу Мишустину представила зампред правительства Виктория Абрамченко. Ситуацию она оценила как достаточно напряженную. Пожароопасный сезон из-за аномально теплой, малоснежной зимы и сухой весны стартовал рано - первые лесные пожары отмечали уже в январе. Впервые за всю историю космического мониторинга в этом году зафиксирован лесной пожар за Северным полярным кругом.

"С начала года огнем пройдено 1,2 миллиона гектаров. Возникло в общей сложности более 9 тысяч лесных пожаров", - рассказала вице-премьер. В то же время на текущий момент площадь пожаров на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Горит в основном Дальний Восток, где зафиксировано 80 процентов всех лесных пожаров.

В масштабах всей страны в 19 регионах ведется работа по тушению 155 пожаров на площади 33 тысячи гектаров. Привлечено 5500 человек личного состава, около 900 единиц техники. "Благодаря слаженной работе федеральных и региональных служб угроза жизни людей и объектам экономики отсутствует", - заявила Абрамченко.

МЧС предлагает сажать, если ущерб от пожара превышает 50 тысяч рублей

Правительство принимает системные меры для снижения масштабов лесных пожаров и повышения эффективности борьбы с ними. Так, на 92 миллиона гектаров сократили зоны контроля. "Это те самые зоны контроля, которые стали причиной возникновения больших и тяжелых пожаров в прошлом году на территории Красноярского края", - подчеркнула вице-премьер. В рамках национального проекта "Экология" в регионы поставлено более 15 тысяч единиц современной лесопожарной техники. В этом году на мероприятия по борьбе с лесными пожарами правительство предусмотрело регионам 6,2 миллиарда рублей, и все они доведены на места.

Виктория Абрамченко попросила поддержать два предложения. Во-первых, определить подразделения МЧС России единственными исполнителями работ по авиационной доставке сил и средств "Авиалесоохраны". Во-вторых, обеспечить бесплатным питанием и водой людей, которые непосредственно задействованы на тушении лесных пожаров. "Эти люди рискуют своей жизнью и здоровьем в борьбе со стихией", - напомнила вице-премьер.

Михаил Мишустин дал распоряжение аппарату правительства оперативно подготовить все необходимые документы.

Происшествия ЧП Пожары Власть Работа власти Внутренняя политика Лесные пожары

Главное сегодня

Академик Гинцбург опроверг тайную вакцинацию представителей элиты от COVID-19
Абрамченко: В России с начала года произошло более 9 тысяч лесных пожаров
На сайте Минобороны открыли специальный раздел ко Дню ВМФ
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей
Ученые определили, что коронавирус завезли в Россию из Европы
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты