Абрамченко: В России с начала года произошло более 9 тысяч лесных пожаров

В ряде регионов Дальнего Востока и Сибири из-за лесных пожаров складывается сложная обстановка. В отдельных субъектах Федерации введен режим чрезвычайной ситуации. Однако, отмечают в правительстве, благодаря слаженной работе федеральных и региональных служб угроза жизни людей и объектам экономики отсутствует.

Доклад об оперативной обстановке премьер-министру Михаилу Мишустину представила зампред правительства Виктория Абрамченко. Ситуацию она оценила как достаточно напряженную. Пожароопасный сезон из-за аномально теплой, малоснежной зимы и сухой весны стартовал рано - первые лесные пожары отмечали уже в январе. Впервые за всю историю космического мониторинга в этом году зафиксирован лесной пожар за Северным полярным кругом.

"С начала года огнем пройдено 1,2 миллиона гектаров. Возникло в общей сложности более 9 тысяч лесных пожаров", - рассказала вице-премьер. В то же время на текущий момент площадь пожаров на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Горит в основном Дальний Восток, где зафиксировано 80 процентов всех лесных пожаров.

В масштабах всей страны в 19 регионах ведется работа по тушению 155 пожаров на площади 33 тысячи гектаров. Привлечено 5500 человек личного состава, около 900 единиц техники. "Благодаря слаженной работе федеральных и региональных служб угроза жизни людей и объектам экономики отсутствует", - заявила Абрамченко.

Правительство принимает системные меры для снижения масштабов лесных пожаров и повышения эффективности борьбы с ними. Так, на 92 миллиона гектаров сократили зоны контроля. "Это те самые зоны контроля, которые стали причиной возникновения больших и тяжелых пожаров в прошлом году на территории Красноярского края", - подчеркнула вице-премьер. В рамках национального проекта "Экология" в регионы поставлено более 15 тысяч единиц современной лесопожарной техники. В этом году на мероприятия по борьбе с лесными пожарами правительство предусмотрело регионам 6,2 миллиарда рублей, и все они доведены на места.

Виктория Абрамченко попросила поддержать два предложения. Во-первых, определить подразделения МЧС России единственными исполнителями работ по авиационной доставке сил и средств "Авиалесоохраны". Во-вторых, обеспечить бесплатным питанием и водой людей, которые непосредственно задействованы на тушении лесных пожаров. "Эти люди рискуют своей жизнью и здоровьем в борьбе со стихией", - напомнила вице-премьер.

Михаил Мишустин дал распоряжение аппарату правительства оперативно подготовить все необходимые документы.