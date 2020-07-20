Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста

Пандемия коронавируса изменила тренд на фондовых биржах - растет привлекательность производителей защитных средств.

Как сообщает Bloomberg, стоимость акций малайзийских компаний по производству резиновых и латексных перчаток выросла в этом году сильнее, чем Tesla. Например, бумаги Supermax Corp. подорожали более чем на 1000%, а Top Glove Corp. - на 389%, тогда как цена акций Tesla увеличилась на 259%. Капитализация компаний - "перчаточников" уже выросла в общей сложности на $26 млрд. Для местного рынка это "беспрецедентный рост", отмечает агентство.

Управляющий Northcape Capital Ltd. Росс Кэмерон ожидает, что производители перчаток отчитаются о росте прибыли больше 100% по итогам 2020 г.