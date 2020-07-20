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20.07.2020 21:38
Рубрика: Спорт

Приручит "драконов"

Алексей Ковалев возглавил "Куньлунь"
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Алексей Ковалев назначен главным тренером пекинского клуба КХЛ "Куньлунь Ред Стар".

- Ковалев заявил о себе, выступая за московское "Динамо", после чего построил блестящую карьеру в НХЛ, - говорится на сайте "драконов". - Олимпийский чемпион и победитель Кубка Стэнли, Ковалев обладает огромным опытом, который применяет в работе с нашей командой.

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Алексей Ковалев работает в тренерском штабе "Куньлуня" с 2018 года. На посту главного тренера 47-летний россиянин сменил канадца Курта Фрэйзера. Наш специалист станет пятым наставником в истории команды. Подробности соглашения не разглашаются.

Напомним, что домашней ареной пекинского клуба на ближайший сезон будет "Арена Мытищи". До 23 июля КХЛ проведет инспекцию стадиона в Мытищах на предмет его соответствия регламенту в части проведения матчей чемпионата.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Хоккейные клубы "Куньлунь Ред Стар"

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