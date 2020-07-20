Алексей Ковалев назначен главным тренером пекинского клуба КХЛ "Куньлунь Ред Стар".

- Ковалев заявил о себе, выступая за московское "Динамо", после чего построил блестящую карьеру в НХЛ, - говорится на сайте "драконов". - Олимпийский чемпион и победитель Кубка Стэнли, Ковалев обладает огромным опытом, который применяет в работе с нашей командой.

Алексей Ковалев работает в тренерском штабе "Куньлуня" с 2018 года. На посту главного тренера 47-летний россиянин сменил канадца Курта Фрэйзера. Наш специалист станет пятым наставником в истории команды. Подробности соглашения не разглашаются.

Напомним, что домашней ареной пекинского клуба на ближайший сезон будет "Арена Мытищи". До 23 июля КХЛ проведет инспекцию стадиона в Мытищах на предмет его соответствия регламенту в части проведения матчей чемпионата.