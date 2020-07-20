Алексей Ковалев возглавил китайский "Куньлунь"

Известный в прошлом российский хоккеист Алексей Ковалев стал главным тренером клуба КХЛ "Куньлунь Ред Стар".

О назначении сообщается на официальном сайте китайского клуба. Однако детали соглашения между 47-летним российским специалистом и клубом пока не разглашаются. Ковалев на этом посту сменил известного канадского специалиста Курта Фрэйзера.

Ковалев работал в тренерском штабе китайского клуба с 2018 года. Он завершил карьеру хоккеиста в 2017 году, после чего работал генеральным директором швейцарского клуба "Висп", в котором ранее играл.

Ковалев - олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединенной команды. В сборной России он стал чемпионом мира 2005 года. За время своей игровой карьеры Ковалев дважды становился чемпионом СССР в составе "Динамо", также выступал в НХЛ, где в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" завоевал Кубок Стэнли в 1995 году. Всего в НХЛ он набрал 1029 очков за 1316 игр.

В минувшем сезоне "Куньлунь" не смог выйти в плей-офф, а в новом из-за пандемии коронавируса команда свои домашние матчи будет проводить на арене в Мытищах.