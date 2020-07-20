Член совета игроков WTА, 30-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова отметила, что выступление на US Open может быть связано с риском заразиться коронавирусом, учитывая эпидемиологическую ситуацию в США.

- Для большинства теннисистов вероятность поездки - 50 на 50. Конечно, это турнир "Большого шлема", все хотели бы сыграть на нем. Но здоровье - это самое главное, - приводит слова Павлюченковой Tennis Majors. - Чтобы принять решение сыграть там, я должна быть уверена, что мы будем в безопасности в Нью-Йорке. Прямо сейчас я не думаю, что это так.

Кроме того, Павлюченкова скептически отнеслась к "концепции пузыря", когда вне соревновательного процесса участники должны постоянно находиться в отеле и регулярно проходить проверку на коронавирус. "Если не поставить на игроков датчики, определяющие их местоположение, то невозможно контролировать всех", - подметила Анастасия.