Единая лига представила календарь на сезон-2020/2021. Регулярный чемпионат стартует 20 сентября и завершится 25 апреля. В матче открытия "Химки" на домашней площадке сыграют с "Зенитом".

Генеральный директор Лиги, призер двух Олимпиад Илона Корстин уверена, что встреча не разочарует.

- Это противостояние уже стало настоящей классикой Единой лиги, - приводит слова Корстин официальный сайт Единой лиги. - Все помнят битву этих команд в плей-офф, и уверена, они нас порадуют на старте нового сезона.

Всего в турнире, который пройдет в два круга, примут участие 13 команд. Каждая сыграет с каждой - дома и в гостях.

По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула, - все серии пройдут до трех побед по схеме 2-2-1.