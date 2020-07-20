Более 60% подростков хотят вернуться к традиционным урокам

62% подростков хотят вернуться в новом учебном году к традиционным школьным занятиям в классе. 29% - считают эффективным совмещение онлайн-обучения и очного формата. И только 9% российских старшеклассников отметили, что хотели бы сохранить полное онлайн-обучение и в будущем.

Такие данные получили эксперты всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", опросив более семи тысяч подростков от 13 до 17 лет из всех регионов страны.

Участники опроса отмечали: онлайн-обучение позволило им найти время для саморазвития, и они стали более осознанно подходить к планированию своего графика.

Хорошо на дистанционке удалось освоить темы по математике, русскому и иностранным языками, литературе, истории и обществознании. Менее удобными для онлайн-обучения оказались предметы, требующие лабораторных работ и опытов: физика, химия и биология.

Чаще всего ученики пользовались электронной почтой (69%) и электронным журналом (62%). Также использовались Российская электронная школа, Московская электронная школа, Uchi.ru, Дневник.ру, Google Docs, Google class, Discord, Microsoft Teams, Viber, Foxford. Самой востребованной площадкой для видеоконференций стала платформа Zoom.

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции большинство школьников соблюдали режим самоизоляции и проводили время дома вместе со своими семьями. При этом они особенно высоко оценили живое общение (72%), учебу в привычном формате (48%) и периодически у них возникали переживания из-за отсутствия прогулок на свежем воздухе (49%).