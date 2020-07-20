Многие британские музеи закрыли двери для посетителей еще в марте и, несмотря на недавнее официальное разрешение властей, не спешат снова встречать гостей. О том, что мешает скорейшему открытию, как пандемия изменила музейную реальность и смогут ли 3D-модели заменить настоящие экспонаты, "РГ" рассказал Хартвиг Фишер, директор Британского музея, одного из крупнейших и самых посещаемых музеев в мире.

Как локдаун изменил жизнь музея?

Хартвиг Фишер: Наши посетители - это наш источник жизни, и без них, конечно, было очень тяжело. Зато во время локдауна люди проявили большой интерес к нашим онлайн-программам. Коллекции стали полностью доступны в интернете, так что каждый мог получить дистанционный доступ к любому из 4,5 миллиона экспонатов! Немало было у нас онлайн-посетителей и из России, что весьма отрадно. Сотрудники музея - профессионалы, они поддерживали его работу, продолжали трудиться с аудиторией, обеспечивали безопасность коллекций и самого здания.

Кроме того, я участвовал в некоторых онлайн-мероприятиях, в рамках которых обсуждалась пандемия и то, как она повлияла на музеи. Мне посчастливилось принять участие в этих обсуждениях вместе с директорами других крупных мировых музеев, в частности с Михаилом Пиотровским (директором Государственного Эрмитажа. - Прим. "РГ").

Посещение музея вживую ничем не заменить, но во время локдауна люди проявили большой интерес к онлайн-коллекциям музея

Как вы думаете, после пандемии люди привыкнут посещать музеи виртуально или же им приятнее видеть экспонаты воочию?

Хартвиг Фишер: Я думаю, ничто не заменит процесс посещения музея, когда вы можете погрузиться в детали того или иного экспоната, поразмышлять о том, кто создал их, как они применялись и как интерпретировались на протяжении веков... Хотя пандемия действительно показала, что люди хотят иметь онлайн-доступ к музейным коллекциям, и мы можем им этот доступ предоставить. Если раньше, чтобы посетить Британский музей нужно было приехать в Лондон, то теперь это можно сделать проще: посмотреть разные видеолекции наших кураторов, прочитать блоги, изучить 3D-модели экспонатов и так далее.

Правительство Соединенного Королевства разрешило музеям и галереям снова открыться для посетителей начиная с 4 июля, но не все спешат это делать - в том числе и Британский музей...

Хартвиг Фишер: Нашему музею понадобится немало времени, чтобы вернуться в "нормальное состояние" и сделать его работу наиболее безопасной для посетителей. Мы с большим усердием готовимся к открытию и будем следовать инструкциям властей касаемо физической дистанции, здоровья и безопасности. (Среди таких рекомендаций - продажа билетов онлайн и их привязка к конкретному времени посещения, прокладка в коридорах односторонних маршрутов, возможность замены аудиогидов на мобильные приложения, к которым каждый посетитель будет иметь доступ со своего личного устройства. - Прим. "РГ".)

Пандемия не подкинула вам новые идеи для будущей работы музея? Может, вы готовите какие-нибудь выставки, посвященные этому непростому периоду?

Хартвиг Фишер: Немало экспонатов нашей коллекции были свидетелями тех или иных кризисов, которые происходили в истории, - будь они связаны со здоровьем, экономикой или климатическими изменениями. Сейчас я как раз говорю об этом в рамках специальных видеоинтервью, которые мы делаем вместе с моими коллегами в музее. В самом первом из них, к примеру, речь идет о масляной лампе с четырьмя носиками из древнего Леванта, которая как раз рассказывает нам о климатических изменениях, происходивших в третьем тысячелетии до нашей эры. А если говорить непосредственно о пандемии, то сейчас мы собираем связанные с ней предметы, чтобы через 10, 20, 50 и 100 лет суметь поведать людям об этом необычном периоде истории.

Музеям придется измениться ради безопасности посетителей

Можно ли сказать, что после пандемии у музеев будет новая реальность? Или все будет так, как было до коронавируса?

Хартвиг Фишер: Я не думаю, что мы возьмем и просто вернемся к "жизни до COVID-19". Изменения будут, и довольно глубинные, но они станут заметны далеко не сразу. Однако какими бы ни были новые трудности, я верю, что музеи помогут нам справиться с ними, помогут легче взаимодействовать друг с другом. Наша культура хрупка, и нам важно защищать и исследовать ее для будущих поколений. Перед нашими посетителями у нас есть особый долг - заботиться о коллекциях и обо всех, кто хотел бы их оценить, понять и найти в них вдохновение.