Постановление правительства Брянской области от 13 июля 2020 года № 290-п "О внесении изменения в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложений главного государственного санитарного врача по Брянской области от 10 июля 2020 года №№ 7599, 7608, 7610, от 13 июля 2020 № 7636 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п), следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1.1.1. Подпункт 2.1.1 изложить в редакции:

"2.1.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан.

Данное ограничение не распространяется на оказание услуг в парках культуры и отдыха, музеях-заповедниках, музеях-усадьбах, зоопарках, библиотеках и на аттракционах.".

1.1.2. Подпункт 2.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Данное ограничение не распространяется на оказание услуг в физкультурно-спортивных организациях и на объектах спорта.".

1.1.3. Подпункт 2.1.4 исключить.

1.1.4. Подпункт 2.1.5 изложить в редакции:

"2.1.5. Деятельность предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания), за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, и летние кафе (террасы, летние веранды).".

1.1.5. Подпункт 2.1.6 исключить.

1.2. Подпункты 3.3, 3.5 пункта 3 исключить.

1.3. В пункте 4:

1.3.1. В подпункте 4.4 цифры "3.3" исключить.

1.3.2. Подпункт 4.6 исключить.

1.4. Подпункт 7.1 пункта 7 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 13 июля 2020 года, за исключением подпунктов 1.1.2, 1.1.5 пункта 1, который вступает в силу с 15 июля 2020, и подпункта 1.1.3 пункта 1, который вступает в силу с 18 июля 2020 года.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор А.В.Богомаз







