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21.07.2020 00:03
Рубрика: Спорт

Шоу отменяется

Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 158(8212)
Издание France Football объявило, что в 2020 году "Золотой мяч", присуждаемый ежегодно лучшему игроку Европы, вручен не будет.
В 2019 году "Золотой мяч" в шестой раз в карьере завоевал лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Фото: Getty Images В 2019 году "Золотой мяч" в шестой раз в карьере завоевал лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Фото: Getty Images
В 2019 году "Золотой мяч" в шестой раз в карьере завоевал лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Фото: Getty Images

Журнал объяснил это решение исключительными обстоятельствами, вызванными пандемией коронавируса, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения приза.

Фото: GettyImages
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- Мы не хотим, чтобы в описании этой награды была звездочка со сноской "приз, выигранный в исключительных обстоятельствах, вызванных пандемией". Справедливость, столь важная для получения почетной награды, не может быть обеспечена, в частности, в плане статистики футболистов. Нельзя оценивать игроков одинаково, учитывая, что сезон для некоторых из них резко оборвался, - говорится в заявлении France Football.

Таким образом, впервые с момента основания премии в 1956 году приз вручен не будет. С 2010 по 2015 год награда вручалась под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Последним его обладателем на данный момент является лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Решение об отказе от "Золотого мяча" в этом году вызвало неоднозначную реакцию. По большей части - негативную. В этом году конкуренция за приз была бешеной: по традиции в претендентах числились Криштиану Роналду с Месси, однако главным фаворитом считался бомбардир национальной команды Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

Болельщики запустили в социальных сетях хештег #JusticeForLewandowski (справедливость для Левандовского). Очевидно, что Роберт действительно заслуживал награды: в 43 встречах в сезоне он забил 51 мяч, выиграл чемпионат и Кубок Германии, стал лучшим бомбардиром в обоих турнирах и продолжает борьбу за Лигу чемпионов. К слову, у поляка есть большие шансы победить в гонке снайперов главного еврокубка. В активе Левандовского 11 голов. У его ближайшего конкурента Эрлинга Холланда - 10 мячей. При этом дортмундская "Боруссия" уже вылетела из Лиги чемпионов.

Фото: Reuters
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Тем временем стали известны финалисты Кубка Англии. В решающем матче на "Уэмбли" 1 августа встретятся лондонские "Челси" и "Арсенал". В полуфинале "канониры" на удивление уверенно обыграли "Манчестер Сити" (2:0) благодаря дублю Пьер-Эмерик Обамеянга, а "Челси" оказался сильнее "Манчестер Юнайтед" (3:1). У "синих" отличились Оливье Жиру, Мэйсон Маунт и Антонио Рюдигер, у "красных дьяволов" с пенальти забил Бруну Фернандеш.

"МЮ" проиграл впервые с января, прервав 19-матчевую серию без поражений. В то же время лондонская команда одолела "манкунианцев" впервые с мая 2018 года.

Главным фаворитом в гонке за "Золотой мяч" в этом году считался польский бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски

- Я не мог просить от ребят большего. Отношение к делу и уровень выступления были на высоте. Когда "МЮ" поменял схему, мы были даже лучше. Горжусь нашим выступлением, - подчеркнул главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, который в бытность футболистом четырежды завоевал Кубок Англии. - Игроки должны обрести уверенность после таких матчей, как сегодняшний. У нас впереди три финала - два поединка в Премьер-лиге и в Кубке с "Арсеналом". Мы хотим победить. Эти три встречи не станут определяющими с точки зрения прогресса, которого мы достигли, но "Челси" подошел к самой сути дела.

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