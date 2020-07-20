Число летальных исходов от коронавируса в Японии достигло тысячи

В Японии количество смертельных случаев среди зараженных коронавирусом пациентов достигло тысячи. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Больше всего летальных исходов зарегистрировано на территории Токио, где от инфекции в общей сложности погибли 327 человек. В японской столице в последние дни наблюдаются скачки заражения COVID-19. Впрочем, местные власти пока не планируют вводить серьезные ограничения в мегаполисе.

По последним данным, на территории островного государства выявлено более 25,4 тысячи заболевших опасной инфекцией. Это без учета пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.