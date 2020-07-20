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20.07.2020 19:46
Рубрика: Экономика

Членам семей погибших военных будут платить повышенные пенсии

Текст: Елена Манукиян
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Вступил в силу закон, согласно которому все нетрудоспособные члены семьи погибших военных получили право на повышенные пенсии. То есть, если при жизни у человека была повышенная пенсия, то после его смерти, её будут получать сразу несколько человек: обычно это - нетрудоспособные супруг, дети и родители. Закон распространяется также на членов семей сотрудников полиции, пожарной инспекции, Росгвардии, службы исполнения наказаний и бывших сотрудников наркоконтроля, для которых сохраняются все надбавки к пенсии, установленные в зависимости от их статуса при жизни.

Фото: iStock
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Поводом для принятия закона стали многочисленные судебные иски. Дело в том, что всего в России тринадцать категорий граждан получают повышенную пенсию. В их числе - герои Советского Союза и России, а также герои труда, спортивные чемпионы, участники Великой Отечественной войны и боевых действий и другие. Им положенные доплаты платят независимо от изначального размера пенсии. А вот члены их семей для того, чтобы получить прибавку к пенсии по потере кормильца, раньше должны были сами относиться к одной из этих льготных категорий. Ситуация была очень спорной. Например, у тех же несовершеннолетних детей не может быть никаких заслуг перед Родиной, но отца или мать они потеряли. В результате судебными органами было вынесено более 6000 тысяч решений об установлении повышений к пенсиям по случаю потери кормильца. При этом они назначались сразу нескольким членам семей, имеющим право на пенсию по случаю потери кормильца, независимо от их личного статуса.

Фактически принятый закон обобщил судебную практику. Согласно пояснительной записке к законопроекту на реализацию положений закона из федерального бюджета потребуется 1813,6 млн рублей в год.

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