Что покажет кинотеатр "Художественный" после открытия

Кинотеатр "Художественный" прервал долгое молчание. Он откроется к концу года - наиболее внимательные по списку фестивалей Министерства культуры это уже могли отследить.

Программным директором кинотеатра стал кинокритик и куратор Стас Тыркин. Директор событийной программы - Галарина Долговых, генеральный продюсер Strelka Film Festival. Варвара Мельникова, управляющий директор компании "Афиша" - стала управляющим директором кинотеатра.

Подробности таковы. "Художественный" с конца этого года будет работать как премьерный и фестивальный центр. Обещано, что в программе "будет представлен мировой кинематограф во всем его разнообразии".

Стас Тыркин известен тем, что отвечает за кинопрограмму "Гоголь-центра", является программным директором Strelka Film Festival и работает в жюри российских и международных фестивалей; среди них киносмотры в Локарно, Вильнюсе, Варшаве и Эль-Гуне. "Само название ко многому обязывает: в "Художественном" не могут показываться случайные фильмы, поэтому главным принципом станет селективность, внятный кураторский отбор, нацеленный на поиски новой "художественности". При этом не будет дискриминации по форматам и жанрам: иногда качественный мейнстрим лучше среднестатистического "фестивального" фильма, полного заунывных артхаусных штампов", - говорит Стас Тыркин.

Директором событийной программы назначена известный продюсер кинособытий Галарина Долговых, генеральный продюсер Strelka Film Festival. Галарина умеет превратить в событие любое мероприятие, за которое берется. Варвара Мельникова - новый управляющий директора кинотеатра "Художественный" рассказывает о настоящем этапе работы следующее: "Художественный" заработает как кинотеатр премьерного показа и фестивальный центр. В течение всего года мы будем освещать мировую киноповестку, в том числе показывать фильмы, не купленные для российского проката. Сейчас мы налаживаем сотрудничество с зарубежными культурными институциями, чтобы в будущем устраивать совместные кинопоказы, ретроспективы и образовательные мероприятия. Помимо этого, в "Художественном" можно будет увидеть первые серии самых ожидаемых сериалов".

Уместно напомнить, что кинотеатр закрылся на реставрацию в январе 2014 года. В 2016 году компания A&NN Александра Мамута взяла на себя обязательства по восстановлению здания. С 2019 года кинотеатр является совместным активом Rambler Group и A&NN.

Кстати, в прошлом году открылся обновленный кинотеатр "Иллюзион", который до пандемии, представлял весьма интересные программы и начинания. Сменилось руководство и у кинотеатра "Пионер" - так что зрителю будет из чего выбрать, когда кинотеатры откроются, что хорошо. Радует, что кинотеатры превращаются в культурные центры и кластеры - каждый, со своей продуманной программой и личностями, которые ее формируют. Преимущество "Художественного" еще и в расположении. Так что пожелаем ему плодотворной работы. Что до списка фестивалей Минкульта, в нем значится 10-24 ноября кинофестиваль "Художественный", и 25-31 декабря - "Новый год в "Художественном". Будем с нетерпением ждать. Саму дату открытия кинотеатра обещано, что объявят позднее.

Справка "РГ"

"Художественный" - старейший кинотеатр Москвы, открывшийся в 1909 году; объект культурного наследия регионального значения. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие легендарные деятели культуры и искусства. Здесь в 1926 году прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 30-е годы показали первые советские звуковые и цветные фильмы.