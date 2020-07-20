До конца года застройщики получат на скидки по кредитам 5 млрд рублей

Программа субсидирования ставок по кредитам для застройщиков оказалась весьма востребована, говорит управляющий директор ДОМ.РФ (оператора программы) Алексей Ниденс.

Программа предполагает снижение ставки до уровня ключевой ставки. В обмен застройщики обязуются не сокращать персонал и в срок завершать строительство.

Заявления на выплату "компенсаций" за июнь подали 20 банков на 890,6 млн рублей. Речь идет о 243 кредитных договорах, что на 13,6% больше, чем в мае. Заявки приняты по 186 застройщикам (плюс 13,4%) в 39 регионах, среди новых - Республика Крым и Кировская область. Желающих подать заявку становится все больше, говорит Ниденс. На эту меру поддержки выделено 12 млрд рублей. По подсчетам ДОМ.РФ, до конца года будет использовано до 5 млрд рублей.

Компенсации востребованы как теми, кто работает без счетов-эскроу, так и теми, кто перешел на проектное финансирование. "Для застройщиков, которые работают без эскроу, обычно действует более высокая ставка по кредитам", - говорит коммерческий директор группы "Родина" Ксения Юрьева. Уровень спроса на квартиры остается вдвое ниже прошлогоднего, это не дает застройщикам возможности быстро наполнить счета-эскроу и снизить ставку с 12% до 1%, поясняет представитель ГК "А101" Анатолий Клинков. По мнению председателя комитета "Опоры России" Дмитрия Котровского, имеет смысл увеличить объем средств на программу хотя бы до 20 млрд рублей, чтобы минимизировать появление новых проблемных объектов.