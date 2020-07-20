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20.07.2020 10:51
Рубрика: Общество

Опыты показали эффективность ультрафиолета против COVID-19

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа итальянских биологов и физиков под руководством профессора Миланского государственного университета Марио Клеричи пришла к выводу, что ультрафиолетовое излучение эффективно против новой коронавирусной инфекции.

По сообщению РИА Новости, в исследовании также приняли участие специалисты Национального института астрофизики Италии. Для эффекта как при чихании или кашле ученые поместили вирус в капельки воды. Использовались три его концентрации: низкая, когда инфицированный находится в помещении с другими людьми, высокая, когда человек тяжело болен COVID-19, и очень высокая, которая в жизни не существует.

Фото: iStock
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Капли получили дозы солнечного излучения в коротковолновом диапазоне. Эффект от УФ-излучения даже в малых дозах оказался стопроцентным: коронавирус погибал.

Следующий опыт исследователи провели с солнечным излучением, которое есть у земной поверхности и воздействует на человека. Результат оказался также положительным, то есть, лучи солнца могут убить COVID-19 за секунды. Отсюда - снижение заболеваемости в Европе и многих странах Северного полушария, а в Южном, где сейчас зимний период, наоборот, наблюдается пик эпидемии.

Биологи Миланского университета провели сравнительный анализ уровня солнечной радиации и эпидемиологической ситуацией в различных регионах земли и решили, что  вывод о бесспорном разрушающем действии ультрафиолета на коронавирус, верен. Исключением в этом плане стали Индия, Пакистан и Бангладеш, что можно объяснить муссонным климатом в этих странах: из-за сильных дождей солнечных лучей там проникает в атмосферу немного.

Также здесь сказались и социальные факторы, связанные с соблюдением населением мер предосторожности. Но в целом  итальянские ученые полностью уверены в "убийственном" влиянии солнца на коронавирус.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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