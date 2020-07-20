ЕГЭ по биологии и иностранным языкам прошли без сбоев

ЕГЭ по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам прошли без сбоев, штатно. Об этом сообщает Рособрнадзор.

Биологию сдавали более 144 тысяч человек. Английский язык - 95 тысяч, немецкий - 1446 участников, французский - 942 человека, испанский - 171, китайский - 145 человек.

- Свои результаты участники ЕГЭ по биологии и иностранным языкам получат не позднее 2 августа, - сообщили в ведомстве. - Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов, на ЕГЭ по иностранным языкам - 22 балла.

22 и 23 июля основной период ЕГЭ продолжит устная часть экзамена по иностранным языкам. Ее выпускники будут сдавать по желанию.

- Письменная и устная части оцениваются в совокупности: за письменную можно максимально получить 80 баллов, за устную - 20 баллов, - пояснили в Рособрнадзоре.