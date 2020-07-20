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20.07.2020 02:00
Рубрика: Общество

Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика

Текст: Ирина Невинная
Одна из серьезных летних угроз - сильные поражения кожи, которые возникают при контакте с борщевиком. Что делать, если сок борщевика попал на кожу? Как лечиться на каждом этапе, чтобы выздоровление прошло быстрее и на коже не осталось следов? Об этом "Российской газете" рассказала врач-дерматовенеролог Национального медицинского хирургического центра имени Пирогова, КДЦ "Измайловский" Наталья Агулова.
Фото: Юрий Кавер/РИА Новости Фото: Юрий Кавер/РИА Новости
Фото: Юрий Кавер/РИА Новости

Первая помощь, если сок растения попал на кожу

В первую очередь нужно сразу же промокнуть сок салфеткой или тканью, именно промокнуть, не растирая, иначе увеличится место поражения. Второй шаг - быстро закрыть место плотной одеждой или повязкой, чтобы защитить его от солнечного света. Третье - немедленно переместиться в тень, а лучше - в помещение. Также нужно как можно быстрее промыть этот участок кожи водой с хозяйственным мылом (можно также борным, дегтярным). Мыть тщательно, с обильной пеной, промывая несколько раз, слегка теплой водой (не горячей и не холодной).

Фото: iStock
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Что делать дальше

Важный совет: в течение трех-четырех дней после контакта с растением нужно избегать солнца. В соке борщевика содержатся ядовитые вещества - кумарины и фурокумарины. Они подавляют сопротивляемость к ультрафиолету, увеличивают чувствительность кожи к солнечным лучам и в результате происходит ожог.

Если мы быстро смыли сок и не выходили на солнце - есть все шансы предотвратить поражение кожи. В противном случае ожоги все же возникают.

Стадии поражения кожи

В течение 30 минут -1,5 часов после воздействия сока в месте, куда он попал, начинается зуд, кожа воспаляется, возникает гиперемия. Позже возникают болезненные волдыри. Они могут быть серозными - наполненными прозрачной жидкостью, а иногда даже с примесью крови.

Спустя несколько дней пузыри лопаются и образуется раневая поверхность, а иногда и язвы.

Период заживления длительный - он может продолжаться от двух-трех недель при малом поражении до нескольких месяцев. И даже если восстановление кожи прошло без осложнений - еще несколько месяцев на месте ожога остаются темные пигментированные пятна.

Поэтому важно правильно лечиться на каждом этапе.

 Пошаговая помощь

1. Первая стадия - воспаление. Пораженное место зудит, отекает, потом начинают появляться волдыри.

Как только на месте попадания сока возник зуд, и стало понятно, что избежать поражения кожи не удалось, нужно начать принимать антигистаминный препарат. Сок борщевика - сильный аллерген, он раздражает определенные рецепторы и необходимы противоаллергические лекарства, чтобы снять интоксикацию и зуд. Принимаем лекарство несколько дней - пока не исчезнет аллергическая реакция.

До возникновения пузырей пораженную кожу лечат так же, как при обычном термическом ожоге. Можно использовать любые мази или аэрозоли против ожогов: это может быть пантенол, аэрозоль олазоль или мазевую повязку бранолинд - смазываем осторожно поврежденное место или накладываем повязку с мазью.

Фото: iStock
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Когда появились пузыри - самостоятельно вскрывать их нельзя. Велик риск инфицирования. Если пузыри лопнули - мы имеем открытую мокнущую раневую поверхность. На этой стадии правильно делать антисептические примочки - например, с корой дуба, фурацилином, а также использовать антибактериальные мази - например, линимент синтомицина, левомеколь, банеоцин, чтобы не допустить инфицирования раны.

2. Вторая стадия - регенерация, восстановление кожи. Это наиболее длительный период. Важно, как проходит заживление - от этого зависит, останутся ли на коже рубцы или шрамы. В этот период, чтобы предотвратить рубцевание, хорошо использовать специальные мази с ионами серебра - например, аргосульфан, дермазин, эбермин и др.

3. Третья стадия - эпителизация, когда образуется новый молодой кожный покров. В это время важно не допустить повторного травмирования. Наносим заживляющие эпителизирующие средства. Снова используем мази с пантенолом, солкосерил.

Как долго останутся темные пятна

Что касается пигментации - пятна после ожога борщевиком остаются еще несколько месяцев. Как минимум, их придется терпеть до осени, так как лечение возможно только когда уйдет активное солнце. Пораженные места даже после выздоровления остаются чувствительными к ультрафиолету - поэтому если, например, вы отправитесь к морю - кожу обязательно надо защищать солнцезащитными кремами.

Можно ли использовать "бабушкины" средства

Что касается домашних средств - нельзя обрабатывать место ожога спиртом, не надо мазаться сметаной, кефиром. Большое заблуждение и обработка маслом: на коже образуется непроницаемая липидная пленка. Она создает паровой эффект - это отличная среда для присоединения вторичной флоры и возникновения инфекции. Как следствие - это может привести к гнойным или гнойно-некротическим осложнениям.

Поражение борщевиком - это серьезно

К ожогам борщевиком нельзя относиться беспечно. Достаточно сказать, что если поражается более 80 процентов кожи - это смертельно.

Фото: iStock
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Известно более 70 видов борщевика, из них 10 условно ядовитые и только один ядовитый - это борщевик Сосновского. Именно он распространен в Московской области, других регионах. Именно с ним приходится воевать дачникам.

Чтобы предотвратить поражение - проще всего избегать контакта с растением. Если борщевик растет в вашей местности - нужно изучить внешний вид, показать растение детям, объяснить им, что оно опасно.

Нужно выкорчевывать, выкашивать растение, чтобы препятствовать его агрессивному распространению. Но при этом использовать все средства защиты: надеть плотную одежду, резиновые перчатки, защитить лицо щитком и глаза очками. Хорошо бы использовать и респиратор. Ведь пыльца растения - тоже сильный аллерген.

После работы надо принять душ с хозяйственным мылом, постирать одежду.

Общество Здоровье

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