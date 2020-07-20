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20.07.2020 18:44
Рубрика: Экономика

Проценты не сберегаются

Банк России готовится снова понизить ключевую ставку
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Банк России на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля, вновь понизит ключевую ставку, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Таким образом, она снова опустится до исторического минимума. Вслед за ключевой ставкой продолжат снижаться ставки по вкладам и кредитам. При этом больше трети граждан не готовы забирать деньги из банков даже при самых минимальных ставках, следует из опросов вкладчиков.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В июне Банк России опустил ключевую ставку до самого низкого за всю постсоветскую историю уровня - текущих 4,5% годовых. Нестандартным был и шаг снижения - вместо обычных 0,25 или 0,5 процентного пункта ставка упала сразу на один процентный пункт. Правда, это не новый стандарт по снижению ставки, подчеркивала глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ в прошлый раз так сильно опустил ставку из-за низких темпов инфляции в связи с подавленным спросом и необходимости стимулировать затормозившую из-за пандемии и связанных с ней ограничений экономику.

Почти треть россиян готовы забрать вклады из банков

Примерно такая же ситуация наблюдается и сейчас. О том, что в июле снижение ставки продолжится, фактически просигнализировал сам Центробанк. На прошлой неделе Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила, что ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ставки из-за низкой инфляции. Позднее зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил в интервью Reuters, что цикл смягчения денежно-кредитной политики еще не закончен, но существенная возможность для этого уже была использована. Вероятно, эти слова можно трактовать как подтверждение того, что глубоким новое снижение ключевой ставки точно не будет.

Средние максимальные ставки по банковским вкладам скоро могут упасть и до 4%

Банк России в пятницу будет выбирать шаг снижения ключевой ставки между 0,25 и 0,5 процентного пункта, то есть до 4-4,25%, считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Так, инфляция все еще остается низкой. К 13 июля недельная инфляция вернулась к 0,1% после скачка на 0,3% в начале июля из-за повышения тарифов ЖКХ. Годовая инфляция выросла до 3,4%, но остается существенно ниже цели Банка России в 4%.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке

В пользу активного смягчения монетарной политики выступает и сильный спад российской экономики, говорит Соколов. По оценке департамента исследований и прогнозирования ЦБ, падение ВВП во втором квартале составит 9,5-10%. В целом по году Банк России пока прогнозирует снижение ВВП на 4-6%. "Преодоление негативных последствий коронавируса является сейчас центральной задачей правительства и Банка России. Снижение ключевой ставки позволит сделать деньги в экономике дешевле, что приведет к стимулированию инвестиционного и потребительского спроса", - подчеркивает аналитик.

Следующее заседание ЦБ, где будет рассматриваться уровень ставки, состоится только 18 сентября. Поэтому Банк России предпочтет снизить ставку в июле сразу на 0,5 процентного пункта, а не разбить на два снижения по 0,25 процентного пункта в июле и в сентябре, полагает Соколов.

Снижение ключевой ставки всегда приводит к уменьшению стоимости основных банковских продуктов - вкладов и кредитов. Так, ставки по потребительским кредитам могут опуститься еще на 0,3-0,6 процентного пункта в течение второго полугодия, ставки по ипотеке как за счет снижения ключевой ставки ЦБ, так и за счет предоставления ипотечных кредитов по льготным ставкам могут завершить этот год в диапазоне 6,2-7%, прогнозирует экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.

Средние ставки по вкладам, по его мнению, тоже продолжат снижение - в ближайшие два месяца они могут опуститься к уровням 4,2-4,5% (сейчас - 4,63%, и это тоже исторический минимум. - "РГ"). Далее по году ставки по вкладам могут снизиться и до 4%, если цикл снижения ключевой ставки продолжится осенью, говорит Покатович.

Очередное снижение ключевой ставки может подстегнуть потребительский и инвестиционный спрос

При этом 36% россиян не станут забирать свои вклады из банков, если снижение ставок по ним продолжится, следует из опроса Росгосстрахбанка и НАФИ. Еще 30% опрошенных готовы забрать вклады, а 2% - только часть денег. 12% респондентов ответили, что начнут искать более выгодные по сравнению с депозитами варианты сбережений и накоплений. Среди таковых респонденты называли покупку валюты, а также инвестиции в золото, облигации и недвижимость.

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