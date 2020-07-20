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20.07.2020 21:52
Рубрика: Экономика

ФАС изучает возможность отмены предельной платы за техосмотр

Текст: Светлана Ментюкова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает возможность отмены предельной платы за техосмотр транспортных средств с сохранением контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Мы изучаем возможность отказа от предельного размера платы за технический осмотр в пользу "рыночного механизма", который должен способствовать улучшению качества предоставления услуг, росту числа операторов и удовлетворению потребительского спроса", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского.

Он также уточнил, что в отношении регионов, характеризующихся малым количеством хозяйствующих субъектов, предоставляющих такие услуги, "будет осуществляться контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в части установления/поддержания монопольно высоких цен".

Предварительный анализ открытых данных Российского Союза Автостраховщиков об аккредитации показал, что на 1 января 2020 года в РФ аккредитовано свыше 4,7 тысячи операторов с более 5 тысячами пунктами техосмотра, при этом среднее количество операторов, предоставляющих соответствующие услуги, в одном субъекте РФ составляет 49 хозяйствующих субъектов.

Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда"
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В сообщении антимонопольного органа отмечается, что в настоящее время ФАС России ведет сбор предложений по вопросу необходимости пересмотра методики расчета предельного размера платы за технический осмотр транспортных средств.

"Служба готова к диалогу по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами, для учета баланса интересов как лиц, предоставляющих услугу, так и конечных потребителей", - сказала начальник Управления контроля промышленности ФАС России Нелли Галимханова.

Экономика Транспорт Правительство ФАС

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