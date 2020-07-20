Франция возобновила выдачу виз россиянам

Визовые центры Франции возобновили свою работу в России. Как передает vfsglobal.com, с 20 июля они вновь открылись во Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове и Хабаровске.
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Все заведения работают только по предварительной записи. В Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге прием документов и выдача паспортов осуществляется по понедельникам. В остальных городах - раз в две недели.
В Москве визовый центр ввел предварительную запись на подачу документов еще две недели назад. Теперь эта практика распространилась и на другие города.
При посещении центров желающие получить французскую визу проходят термометрию на входе, в помещении они обязаны носить маску, перчатки и соблюдать безопасную дистанцию. Клиенты с симптомами COVID-19, в том числе с повышенной температурой, кашлем, затрудненным дыханием, могут перенести время подачи документов на другой день. Им также будет рекомендовано обратиться к врачу.