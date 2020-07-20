Новости

Черноморский флот отработал пуски "Калибров" по кораблям противника 19:15
Мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку 19:13
Jeep показал гибридные Renegade и Compass с возможностью зарядки от сети 19:05
Путин подписал закон о смягчении валютного контроля 19:03
В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова 18:58
Врач оценил вероятность заразиться коронавирусом на пляже 18:55
Житель Волгоградской области из-за конфликта поджег дома трех соседок 18:54
Госдума завершит весеннюю сессию отчетом правительства 18:51
Биологи обнаружили глубоководных рыб-"невидимок" 18:49
Глава судейского комитета РФС заявил, что фолов на Соболеве не было 18:48
Госдума прекратит депутатские полномочия Дегтярева 21 июля 18:47
Президент разрешил переносить Съезд судей при угрозе ЧС 18:42
Российская сборная по скалолазанию прошла карантин на сборах в Крыму 18:37
Назначен новый статс-секретарь министерства юстиции 18:37
"Крушение вертолета" под Новосибирском оказалось лесным пожаром 18:36
Тильда Суинтон и Энн Хуэй получили "Золотых львов" Венецианского фестиваля 18:35
МИД РФ отреагировал на решение США внести Кадырова в "черный список" 18:29
Все замечания, выявленные перед запуском "Прогресс МС-15", устранены 18:26
Глава МИД Германии: Россия нужна Европе 18:24
МЧС проверяет информацию об аварийной посадке вертолета под Новосибирском 18:21
Мэр Азова вышел на работу после домашнего ареста 18:19
"Зенит" будет хозяином поля в финальном матче Кубка России 18:18
Пожарные ЦФО получили 60 новых автомобилей 18:15
Изобретатели получат виртуальные патенты на основании 3D-моделей 18:15
Старейший торговый город викингов найден в Норвегии 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
20.07.2020 18:24
Рубрика: В мире

Глава МИД Германии: Россия нужна Европе

Текст: Юрий Когалов
Европа нуждается в России, без нее невозможно разрешить, например, конфликты в Сирии или Ливии. Такое мнение выразил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время визита в Таллин, где он провел переговоры с коллегами из трех прибалтийских стран.
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

"Отношения с Россией означают не только санкции и их продление​​​. Европе нужна Россия, например, для разрешения различных конфликтов, таких, которые происходят сейчас в Сирии и Ливии. Мы должны говорить с ними, но при этом должны следовать четким принципам", - цитирует главу МИД ФРГ РИА Новости.

Четыре региона Германии попросили сохранить американское военное присутствие

По мнению министра, ЕС должен демонстрировать единство, согласовать свою внешнюю политику, чтобы стать серьезным игроком. Необходимости создания единого фронта будет посвящена конференция министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в конце августа по инициативе Берлина, который сейчас председательствует в ЕС.

"Мы обсудим, как укрепить внешнюю политику Европейского союза, чтобы стать равноправным партнером для Китая и Соединенных Штатов, а не мячом на игровом поле. Для нас важна общая внешняя политика ЕС", - заявил Маас.

Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
В Германии ответят на санкции США по "Северному потоку-2"

В ходе визита в Таллин он обсудил с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы актуальные вопросы тематики Европейского союза, региональной и глобальной внешней политики и политики безопасности, в том числе восточного партнерства, отношения с Россией и Китаем, диалога с Турцией, ситуацию в Сирии и Ливии.

На этой неделе Маас также побывает в Греции и Великобритании. В Афинах у него запланированы переговоры c главой МИД страны, встречи с премьер-министром и президентом Греции, с которыми он намерен обсудить отношения с Турцией, миграционную политику и двусторонние отношения. Во время визита в Великобританию на повестке дня будет целый ряд двусторонних и международных вопросов, речь будет идти об отношениях с Китаем, Россией, Ираном, а также тесном сотрудничестве в рамках НАТО и трансатлантических отношений.

В мире Европа Германия Россия и Евросоюз

Главное сегодня

В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова
Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам COVID-19
Иностранцы смогут вернуть НДС по электронному чеку
Кремль призвал к скорейшему урегулированию ситуации между Баку и Ереваном
Генпрокуратура признала нежелательными в РФ семь иностранных организаций
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
Какие страны и регионы мира вновь вводят ограничения из-за коронавируса