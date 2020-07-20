Глава МИД Германии: Россия нужна Европе

Европа нуждается в России, без нее невозможно разрешить, например, конфликты в Сирии или Ливии. Такое мнение выразил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время визита в Таллин, где он провел переговоры с коллегами из трех прибалтийских стран.

"Отношения с Россией означают не только санкции и их продление​​​. Европе нужна Россия, например, для разрешения различных конфликтов, таких, которые происходят сейчас в Сирии и Ливии. Мы должны говорить с ними, но при этом должны следовать четким принципам", - цитирует главу МИД ФРГ РИА Новости.

По мнению министра, ЕС должен демонстрировать единство, согласовать свою внешнюю политику, чтобы стать серьезным игроком. Необходимости создания единого фронта будет посвящена конференция министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в конце августа по инициативе Берлина, который сейчас председательствует в ЕС.

"Мы обсудим, как укрепить внешнюю политику Европейского союза, чтобы стать равноправным партнером для Китая и Соединенных Штатов, а не мячом на игровом поле. Для нас важна общая внешняя политика ЕС", - заявил Маас.

В ходе визита в Таллин он обсудил с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы актуальные вопросы тематики Европейского союза, региональной и глобальной внешней политики и политики безопасности, в том числе восточного партнерства, отношения с Россией и Китаем, диалога с Турцией, ситуацию в Сирии и Ливии.

На этой неделе Маас также побывает в Греции и Великобритании. В Афинах у него запланированы переговоры c главой МИД страны, встречи с премьер-министром и президентом Греции, с которыми он намерен обсудить отношения с Турцией, миграционную политику и двусторонние отношения. Во время визита в Великобританию на повестке дня будет целый ряд двусторонних и международных вопросов, речь будет идти об отношениях с Китаем, Россией, Ираном, а также тесном сотрудничестве в рамках НАТО и трансатлантических отношений.