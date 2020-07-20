Глава ВОЗ призвал сделать вакцину доступной для всех

Вакцина от коронавируса должна быть доступной для всех. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его мнению, которое приводит агентство ТАСС, доступ к вакцине должны получить все, вне зависимости от финансовых возможностей. Для этого лидеры стран должны "проявить политическую волю", "только так можно обеспечить ее справедливое распределение", отметил гендир ВОЗ, выразив обеспокоенность тем, что в настоящее время в мире нет единства мнений на это счет. По его словам, все больше стран склоняются к мнению, что вакцину надо рассматривать как "глобальное общественное благо", хотя есть и те, что "движутся в другом направлении". Если не будет достигнут консенсус по этому вопросу в мировом сообществе, то вакцина может "стать собственностью тех, кто имеет деньги", отметил Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал лидеров стран расценивать вакцину от коронавируса в качестве глобального общественного блага. Ведь если бедные страны получат к ней доступ, получится быстрее избавить мир от коронавируса, что позволит ускорить восстановление экономики, пострадавшей от введенных ограничительных мер.

Пока же темпы распространения коронавируса взывают озабоченность у представителей ВОЗ. Особо их беспокоит происходящее в Африке. "Меня беспокоит, что распространение заболевания на континенте ускоряется. Нам необходимо очень серьезно к этому отнестись, проявить солидарность и оказать поддержку тем странам, в которых отмечается всплеск заболеваемости и смертности", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, темпы распространения вируса, если не предпринимаются решительные меры, резко возрастают.

Высокой остается угроза активной передачи и распространения COVID-19 в Латинской Америке, случаи заболевания регистрируются почти во всех странах региона. И это при том, что местные жители и так находятся в сложном положении. Недоедание и различные болезни делают их особо уязвимыми перед коронавирусом, обратили внимание в ВОЗ.