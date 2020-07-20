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20.07.2020 23:09
Рубрика: В мире

Дядю Сэма попросили остаться

Главы земель ФРГ написали "ястребам" в обход Меркель и Трампа
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Столичный выпуск № 158(8212)
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии поставили Ангелу Меркель в неловкое положение. Через голову канцлера они написали письмо американским конгрессменам с просьбой не допустить сокращения военного контингента США на территории ФРГ, хотя решение об этом принял президент Дональд Трамп. О существовании послания, переданного на Капитолий через посольство Германии в Вашингтоне, стало известно газете Suedddeutsche Zeitung.
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Как отмечает издание, его подписали Маркус Зедер (Бавария), Фолькер Буффье (Гессен), Малу Дрейер (Рейнланд-Пфальц) и Винфрид Кречманн (Баден-Вюртемберг). Первые три политика представляют консерваторов и социал-демократов, входящих в правящую коалицию, а последний - оппозицию в лице "зеленых". Эксперты называют эту акцию беспрецедентной, поскольку региональные лидеры в обход федерального правительства позволили себе вмешаться в вопросы, связанные с обороной и внешней политикой, которые традиционно находятся в компетенции Берлина. Напомним, что сама Меркель и федеральные министры до сих пор комментировали планы Вашингтона довольно сдержанно, лишь выражая сожаление, если дело действительно дойдет до сокращения военного присутствия США в ФРГ. Более того, немецкие регионы решили пойти поперек и Дональда Трампа. Тот критиковал Берлин за недостаточный, по его мнению, вклад в обороноспособность НАТО и пообещал отозвать 9500 военнослужащих из Германии. Часть из них он пообещал перебросить в Польшу. Сегодня на немецкой территории размещен 35-тысячный (!) американский контингент.

Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
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Поэтому немецкие политики, чьи регионы получают экономическую выгоду от размещения там больших воинских контингентов США, решили обратиться к "ястребам" в Конгрессе, вероятно рассчитывая, что те, как уже не раз бывало, смогут навязать Трампу свою волю.

Их односторонняя инициатива выглядит скандальной на фоне предстоящих в США президентских выборов, ведь письмо адресовано явным противникам Трампа. Оно пришло на имя 13 сенаторов и членов палаты представителей, включая экс-кандидата в президенты Митта Ромни. Он был единственным республиканцем, который голосовал за импичмент Трампу.

При этом в Пентагоне до сих пор не объявили, какие именно военные базы США в ФРГ ожидает сокращение персонала и приведет ли оно к реорганизации этих объектов. Согласно открытым источникам, значительная часть арсеналов складируется на авиабазе Рамштайн - крупнейшей за пределами США. Она также служит штаб-квартирой ВВС США в Европе и ключевым опорным пунктом для их операций на Ближнем Востоке, в Афганистане и в Африке. Раненых в горячих точках американских солдат привозят на лечение в военный госпиталь в Ландштуле. В Штутгарте находятся штабы Европейского и Африканского командований вооруженных сил США, в Графенвере - крупнейший в Европе тренировочный лагерь, включая танковый полигон. А в Висбадене, наряду с командованием американских сухопутных войск в Европе, обустроились важные учреждения американской разведки. Критики утверждают, что именно отсюда Агентство нацбезопасности США вело электронную слежку за своими европейскими партнерами. В том числе, и за немецкими.

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