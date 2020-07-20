По оценке минтруда, во время пандемии на удаленную занятость перешли почти 6 млн человек, а это 11% трудоустроенных россиян. Остаться на удаленке могут до 5% работников.

Оказалось, что нюансы такой формы занятости законом не урегулированы, отделам кадров пришлось действовать на свой страх и риск. Парламентарии в своем законопроекте (среди его авторов - спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко) постарались восполнить этот пробел. Его решающее второе чтение, скорее всего, состоится уже в осеннюю сессию, сообщил "РГ" один из соавторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Документ вводит понятие комбинированной занятости (это когда человек может часть времени работать из дома, а другую часть проводить в офисе). Сколько конкретно дней в неделю, в месяц или сколько рабочих часов отводить на офис, а сколько на работу вне офиса, решают работодатели и прописывают в трудовых договорах. Сейчас такая комбинированная занятость если и существует, то в рамках локальных трудовых договоров, а чаще всего по устной договоренности с начальством. Но в случае конфликта с начальником тот запросто может обвинить подчиненного в прогуле. Доказать, что начальник сам разрешил поработать из дома, практически нереально.

Интересный момент касается рабочего места удаленного сотрудника. Сейчас надо указывать, где конкретно осуществляется дистанционная работа. В Госдуме считают это пережитком: "Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть интернет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. То есть можно хоть круглый год работать в домике у моря. Главное, чтобы там был стабильный интернет и ничто не мешало человеку выполнять свои задачи.

Законодатель хочет максимально защитить работников от необоснованных увольнений. По инициативе работодателя нельзя будет уволить сотрудников по таким спорным основаниям, как отсутствие у работодателя достаточного объема работы, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества, изменение стратегии развития работодателя, решение гендиректора о расторжении договора. В Госдуме считают это дискриминацией. Как и то, когда работодатели начинают загружать заданиями и днем, и ночью. Из-за этого, как считает Андрей Исаев, работники вынуждены трудиться в режиме 24/7. Но рабочий день должен регламентироваться, независимо от того, где человек трудится. Поэтому в определенные часы сотрудники имеют полное право без всяких последствий уходить в офлайн и не отвечать на звонки и письма с работы. А если они соглашаются быть на связи круглосуточно, тогда работодатель должен будет доплачивать им за сверхурочную работу.

Один из самых обсуждаемых вопросов - должен ли работодатель оплачивать расходы на электричество, телефон, интернет, амортизацию личной техники? Ведь в офисе все это есть и всем можно пользоваться бесплатно, а дома человек платит за все из своего кармана. А если у него нет компьютера или принтера - он их должен купить за свои деньги или распрощаться с работодателем? Из законопроекта следует, что компенсация личных затрат сотрудников - добрая воля работодателя. "Работник вправе использовать в рамках дистанционной работы свое личное оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации. В коллективных договорах, локальных нормативных актах, принимаемых с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовых договорах о дистанционной работе может предусматриваться порядок компенсации расходов, связанных с использованием работником личного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации", - именно такая формулировка заложена в проекте.

В определенные часы сотрудники, работающие удаленно, получат полное право выключать ноутбук и не отвечать на звонки и письма с работы

Как отмечает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, все-таки в этом вопросе должна быть конкретика: должна ли эта компенсация быть фиксированной или ее размер будет устанавливаться в процессе переговоров между работодателем, работником и представителями профсоюза (если он есть в организации).

По его словам, ко второму чтению законопроекта нужно ответить и на ряд других вопросов. Например, несет ли ответственность работодатель за здоровье и жизнь работника, который находится на удаленной занятости. "Необходимо, чтобы удаленная занятость не дублировала уже известный формат сдельной работы, когда работодателя волнует только то, чтобы работа была выполнена, а в каких условиях ее производит работник, становится неважным, - отмечает представитель ФНПР. - Есть разница между повременной и сдельной работой, и смешивать два вида этой работы нельзя. При удаленной занятости акцент должен быть сделан на четком определении рабочего времени, в течение которого работник должен быть занят".

В минтруде, где законопроект концептуально поддерживают, обращают внимание, что он приравнивает понятия "удаленная" и "дистанционная" работа. Скорее всего потребуется более конкретная их расшифровка ко второму чтению.

Началом удаленного рабочего дня может быть и время входа в рабочую почту, и время звонка на ресепшен компании

Как считать традиционные 8 часов работы, задается вопросом проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, который входит в рабочую группу Российской трехсторонней комиссии. "Началом рабочего дня может быть и время входа в рабочую почту, и время звонка на ресепшен компании, - говорит он. - Но формы проверки присутствия на работе должны быть четко описаны. Сейчас непонятно, как работодатель может проверять, чем занят его удаленный сотрудник. И может ли вообще на законных основаниях это проверять". Также важно четко определить, что является веской причиной невыполнения задач работником: необорудованное рабочее место, отсутствие интернета и телефонной связи, поломка оборудования.

Необходимо определить причины увольнения. К примеру, человек систематически не справляется с заданиями. Но тогда эти задания должны быть официально оформлены либо записаны на диктофон и пересланы сотруднику.

Кроме того, как отмечается в официальном отзыве правительства на представленный законопроект, необходимо предусмотреть последствия отказа работника от дачи согласия на работу в режиме дистанционной занятости. Иными словами, как работодатель должен поступить с сотрудником, который по каким-то причинам категорически отказывается работать вне офиса. Пока это загадка.

Удаленка - это полноценная работа в штате организации. Фото: Poike / iStockphoto

Мнение психолога

Кому работа на дому противопоказана

Инна Корягина, психолог, руководитель центра Esolang:

- Очень тяжело дается работа вне офиса тревожным, боязливым, истероидным, демонстративным, гиперактивным и жизнерадостным натурам. Им неоткуда подпитываться энергией или сливать ее. Не подойдет это и тем, кто с трудом работает в условиях четких сроков. Кто не согласен, что жизнь - это неуправляемая стихия, и не умеет "ловить волну". Кто хочет несуществующих стабильности и определенности.

А как у них?

Глобальная карантинная зона

Первыми шаг навстречу к дистанционной работе сделали крупнейшие ИТ-компании мира. Закрыли офисы для своих сотрудников более трети работодателей стран Персидского залива - ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Кувейта. Не только сами работодатели, но и правительства разных стран взяли инициативу в свои руки, приняв законодательные меры для ограничения распространения коронавируса на рабочих местах. Например, в Сингапуре, ставшем одним из образцов эффективности мер по предотвращению распространения COVID-19, еще до того, как была объявлена пандемия, из дома разрешили выходить лишь при необходимости, за нарушение режима самоизоляции грозил штраф до 7 тысяч долларов. Даже сейчас, когда волна коронавируса пошла на спад, работодателям рекомендуется разрешать сотрудникам работать в офисе, только если альтернативы нет. В таких случаях должны быть внедрены смещенные рабочие часы, обеспечивающие единовременное нахождение в офисе не более половины сотрудников: с 8.00 до 17.00 - 40% персонала, с 9.00 до 18.00 - 20%, с 10.00 до 19.00 - 40%. Меняться рабочими сменами строго запрещено.

Во Франции, где коронавирус был признан форс-мажором, разрешили работодателям без согласия сотрудников переводить их на удаленную работу. В Великобритании работодателей обязали проводить надлежащую оценку безопасности удаленного рабочего места тех работников, которые будут продолжать работать из дома продолжительное время. Проводится проверка двумя способами: работник может отправить фото своего рабочего места, либо проверяющий нанесет визит лично. Аналогичные правила действуют и в Южной Корее. Там, в соответствии с новыми правилами, травма, полученная работником на домашнем рабочем месте, теперь может служить основанием для выплаты компенсации.

Подготовила Евгения Акулова

Буква закона

Надомная - не значит удаленная

В Трудовом кодексе существуют положения, регулирующие надомную и дистанционную работу. Каждому виду работы посвящена отдельная глава ТК. Однако при всем созвучии ни та ни другая работа не являются той самой удаленкой, на которую многие из нас перешли с началом пандемии, отмечает ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, кандидат юридических наук Татьяна Коршунова. А значит, действующие нормы не подходят.

Надомная работа предполагает, что люди мастерят что-то на дому своими руками. Например, шьют шапки из материала заказчика. Это достаточно древняя норма, родом из прежних времен. "Что касается дистанционной работы, это иной вид работы: заключаем договор, работник не появляется в офисе, - говорит Татьяна Коршунова. - Мы можем обмениваться электронными документами при заключении договора. То есть работодатель и исполнитель могут вообще не встретиться друг с другом".

Дистанционные контракты часто заключают, например, копирайтеры (авторы текстов), корректоры, редакторы и т.п. Данные о дистанционной работе могут не отражаться в трудовой книжке. Что же касается удаленной работы, то это полноценная работа в штате организации. В какие-то дни человек может трудиться из дома, в какие-то ему придется приехать в офис. Если дистанционного работника начальство может никогда не увидеть, то с сотрудником, работающим на удаленке, придется иногда пересекаться и в реальном офисе.

Как объяснил член Ассоциации юристов России Вячеслав Голенев, в силу обстоятельств правила удаленной работы складывались стихийно, и многим организациям приходилось, что называется, на ходу выстраивать форматы работы. И если в условиях действия ограничительных мер особых проблем не возникало, в том числе и потому, что деятельность многих организаций была сокращена или приостановлена, то в перспективе могут возникнуть спорные ситуации. Например, как юридически зафиксировать рабочее время для сотрудника на удаленке? Организация должна доказать надзорным органам, что человеку не зря начислена зарплата, он действительно работал, и эти восемь часов в день реальное рабочее время. А кадровым службам придется ломать голову, как в дальнейшем оформлять тех сотрудников, которые продолжат работать в удаленном режиме. Возникает вопрос и выплаты премий, и дисциплинарных наказаний. Можно ли наказать сотрудника за прогул, если тот полдня не отвечал на звонки шефа? Ответа пока нет.

Подготовил Владислав Куликов