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20.07.2020 18:51
Рубрика: Власть

Госдума завершит весеннюю сессию отчетом правительства

Текст: Татьяна Замахина
Отчет правительства в Госдуме состоится в среду, 22 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал его "новым этапом развития парламентаризма". В этот же день будет завершена весенняя сессия.

Глава нижней палаты, которого цитирует пресс-служба ГД, сообщил, что на прошлой неделе обсудил с председателем правительства Михаилом Мишустиным основные темы предстоящего отчета, а также вопросы совместной законотворческой работы правительства и Госдумы.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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- Важно, что правительство слышит депутатов, - отметил он по итогам Совета ГД. - Ранее мы обращали внимание председателя правительства, что ряд законов не работает из за того, что некоторые министерства и ведомства годами тянут с подготовкой необходимых подзаконных актов.

Володин напомнил, что в минувший четверг премьер поставил задачу по подготовке этих нормативных актов в течение двух месяцев.

По его словам, и у Госдумы, и у кабмина есть понимание, что необходимо выйти на более эффективный уровень взаимодействия.

- Граждане перед нами поставили эту задачу, поддержав поправки в Конституцию, наделяющие дополнительными полномочиями Государственную Думу, - напомнил спикер. - И в этой связи мы планируем не сводить отчет правительства к выступлению и ответам на вопросы только премьер-министра, будет лучше, если депутаты, задавая свои вопросы, смогут получить ответ не только председателя правительства, но и профильных министров, вице-премьеров.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Он отметил, что так депутаты будут лучше понимать видение министров - как они планируют решать ту или иную проблему. "На наш взгляд, после того, как были приняты поправки в Конституцию, было бы правильно работу построить на новом уровне… - сказал Вячеслав Володин. - Поэтому для нас отчет правительства - это новый этап развития парламентаризма, это новый этап реализации норм Конституции".

Оценивая подходящую к концу весеннюю сессию, он назвал ее очень насыщенной. "С одной стороны, мы сосредоточились на реализации послания президента Федеральному собранию. Были проработаны и приняты поправки к Конституции, - отметил спикер. - После того как они получили поддержку граждан в ходе общероссийского голосования, Госдума приступила к реализации новых норм Основного Закона в федеральном законодательстве".

Другим крупным блоком законотворчества, продолжил политик, стали меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

"Осталось два пленарных заседания, после чего депутаты уедут в регионы работать с избирателями. В среду нам предстоит заслушать отчет правительства, а также завершить работу над рядом законопроектов", - заключил Володин.

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