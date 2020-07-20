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20.07.2020 18:48
Рубрика: Экономика

Очередь на вылет

Исчезнут ли в России турагенты
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Туроператоры в России вскоре могут перейти на "американскую" систему, когда туристы будут покупать у них туры напрямую, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По мнению туроператоров, для туриста это повысит прозрачность рынка. Турагенты считают, что их выдавливают с рынка.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ростуризме ранее заявили, что необходимо урегулировать деятельность турагентов через создание спецреестра. Глава ведомства Зарина Догузова пояснила, что создавать реестр будут на базе существующего реестра туроператоров. Но как все будет работать в реальности, станет ясно после принятия Госдумой изменений в закон об основах туристской деятельности. Ростуризм предложил отложить второе чтение на осень.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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На рынке уже начались изменения. Сейчас по закону об основах туристской деятельности турагенты сами не формируют туры, а только продвигают и продают готовые турпродукты, комиссию они вычитают, как только получат деньги от туриста. Новую политику начисления вознаграждения турагентам начал вводить туроператор Space Travel, сообщили в АТОР. Максимальный размер базовой комиссии за туры по России для агентств, сотрудничающих с туроператором, предполагается поднять с 12% до 15%. А комиссию турагенты будут получать по факту полной оплаты тура в течение трех дней. На такую систему в скором времени в России перейдут все туроператоры, считает представитель Space Travel, с этим согласны в АТОР.

Сами турагенты не очень склонны доверять новой схеме. "Многие туроператоры пытаются исключить из цепочки самого турагента", - говорит президент Союза турагентств Сергей Голов. Туроператоры испытывают финансовые сложности и в борьбе за клиента ведут нечестную игру, давая прямые цены ниже, чем через турагентов, поясняет он. Турагенты полностью не исчезнут, так как в России большинство путешественников не готовы бронировать туры онлайн. Но из-за изменений на смену турагентам могут прийти фирмы-однодневки, которые будут давать скидки, считает Голов.

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