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20.07.2020 15:25
Рубрика: Экономика

Исследование: В российских семьях вырос объем "свободных денег"

Текст: Екатерина Петрова
По итогам июня объем "свободных денег" в российских семьях составил 24,9 тыс. рублей. Это показатель за первый летний месяц в сравнении с маем увеличился на 40,7% и достиг максимума с начала режима самоизоляции, следует из результатов индекса "свободных денег", который публикует холдинг "Ромир". Данные исследования предоставлены в распоряжение "РГ". При этом за год объем "свободных денег" сократился на 19,9%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суммой в 24,9 тыс. рублей в июне располагала "усредненная" семья. Столько свободных средств оставалось в кошельках россиян после покупки товаров повседневного спроса, с учетом продуктов питания, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи. Эти деньги семьи, как правило, тратят на погашение кредитов, покупку товаров длительного пользования, а также образование, медицину, развлечения, отдых или откладывают в качестве сбережений.

Фото: iStock
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Рост "свободных денег" происходил во всех типах городов, отмечается в исследовании. К примеру, в городах-миллионниках объем таких средств в семьях составлял 31,5 тыс. рублей (рост индекса 36,9%), а в небольших - эта цифра достигла 15,7 тыс. рублей (рост на 58,6%).

Вместе с тем, покупательская способность "свободных денег" в пересчете на количество бутылок молока, которое домохозяйства могли себе позволить покупать ежемесячно, оказалась ниже, чем в предыдущем году: 359 бутылок в этом году против 476 в прошлом году.

В целом среднегодовое значение индекса продолжает сокращаться. Если по итогам прошлого года оно составляло 27,5 тыс. рублей, то за первую половину 2020 года этот показатель достиг 21,2 тыс. рублей.

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"Пока нельзя говорить о том, что произошло структурное снижение свободных денег домохозяйств, в ближайшие месяцы возможно восстановление до уровня, сравнимого с прошлым годом. Тем не менее, учитывая динамику цен и совокупных расходов, полное восстановление пока представляется маловероятным", - отмечают авторы индекса.

Индекс рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе собственных расчетов холдинга "Ромир" и данных Росстата.

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