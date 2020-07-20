Исследование: В российских семьях вырос объем "свободных денег"

По итогам июня объем "свободных денег" в российских семьях составил 24,9 тыс. рублей. Это показатель за первый летний месяц в сравнении с маем увеличился на 40,7% и достиг максимума с начала режима самоизоляции, следует из результатов индекса "свободных денег", который публикует холдинг "Ромир". Данные исследования предоставлены в распоряжение "РГ". При этом за год объем "свободных денег" сократился на 19,9%.

Суммой в 24,9 тыс. рублей в июне располагала "усредненная" семья. Столько свободных средств оставалось в кошельках россиян после покупки товаров повседневного спроса, с учетом продуктов питания, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и связи. Эти деньги семьи, как правило, тратят на погашение кредитов, покупку товаров длительного пользования, а также образование, медицину, развлечения, отдых или откладывают в качестве сбережений.

Рост "свободных денег" происходил во всех типах городов, отмечается в исследовании. К примеру, в городах-миллионниках объем таких средств в семьях составлял 31,5 тыс. рублей (рост индекса 36,9%), а в небольших - эта цифра достигла 15,7 тыс. рублей (рост на 58,6%).

Вместе с тем, покупательская способность "свободных денег" в пересчете на количество бутылок молока, которое домохозяйства могли себе позволить покупать ежемесячно, оказалась ниже, чем в предыдущем году: 359 бутылок в этом году против 476 в прошлом году.

В целом среднегодовое значение индекса продолжает сокращаться. Если по итогам прошлого года оно составляло 27,5 тыс. рублей, то за первую половину 2020 года этот показатель достиг 21,2 тыс. рублей.

"Пока нельзя говорить о том, что произошло структурное снижение свободных денег домохозяйств, в ближайшие месяцы возможно восстановление до уровня, сравнимого с прошлым годом. Тем не менее, учитывая динамику цен и совокупных расходов, полное восстановление пока представляется маловероятным", - отмечают авторы индекса.

Индекс рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе собственных расчетов холдинга "Ромир" и данных Росстата.