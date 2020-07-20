Южная Корея активно занялась возвращением артефактов из зарубежья

Государственные структуры Южной Кореи стали активно выяснять, какие объекты культурного и исторического наследия Кореи находятся за границей и пытаются добиться их возвращения. В ход идут различные способы: выкуп на аукционах, приобретение у частных коллекционеров, убеждение с целью получения на основе добровольной передачи, а также, при необходимости, и возврат путем инициирования судебных разбирательств.

Как сообщило англоязычное издание The Korea Times, которое ссылается на статистику Корейского фонда зарубежного культурного наследия (КФЗКН), по состоянию на 1 апреля фонд выявил около 193 тысяч корейских артефактов, которые находятся в 21 стране мира. Больше всего разного рода исторических и культурных объектов находятся в Японии, на которую приходится 42 процента от всего количества, или почти 82 тысячи объектов. На втором месте США - 27,5 процента, затем идут Китай (6,7 процента) и далее Германия и Великобритания.

КФЗКН - одна из нескольких государственных структур РК, которые ведут работу по возвращению корейских памятников на историческую родину. Это осуществляется самыми разными способами: скупкой через аукционы или у коллекционеров, для чего есть соответствующий бюджет, переговорами с обладателями артефактов, когда владельцев пытаются убедить в качестве жеста доброй воли передать Корее объекты. А если есть основания полагать, что тот или иной памятник был вывезен из Кореи и присвоен незаконно, то тогда к работе подключаются юристы и пытаются вернуть культурное наследие через суд.

"Далеко не все находящиеся за границей объекты культурного и исторического наследия Кореи были вывезены незаконно. Хватает и тех случаев, когда иностранцы получали что-то в подарок или сами покупали… К каждому случаю мы подходим индивидуально, пытаясь определить настоящую историческую ценность объекта и выяснить то, как он оказался за границей… Конечно, отнюдь не все объекты мы можем вернуть в Корею, потому мы активно и работаем с самыми разными экспертами", - заявил представитель КФЗКН, комментируя их работу по возвращению корейского культурного наследия.

Часто фонд сам объявляет о намерении приобрести артефакты Кореи, пытаясь найти тех коллекционеров, кто готов на возмездной основе передать часть их собраний. Только в этом году на эти нужды фонд получил финансирование из госбюджета на уровне 5,7 миллиарда вон, или почти пять миллионов долларов.

Другое направление работы - помощь в реставрации и восстановление корейских памятников за рубежом. Если не получается по тем или иным причинам вернуть объекты, то госструктуры РК стараются, чтобы артефакты хотя бы были в хорошем состоянии и готовы выделять на это деньги иностранным партнерам.

Еще одно направление - организация и проведение в Корее временных выставок "прописавшихся" за рубежом корейских артефактов.

Среди последних успехов работы КФЗКН - приобретение в начале июля редкой перламутровой шкатулки эпохи королевства Корё (начало Х - конец XIV вв. н.э.) у частного японского коллекционера. В июне же корейцам удалось добиться возвращения из Музея искусств Лос-Анжелеса буддийской картины, которую незаконно вывезли американские солдаты в годы Корейской войны 1950-1953 гг. Картина первоначально хранилась в храме Синхынса недалеко от Сокчхо и теперь передана буддийскому ордену Чоге Кореи, к которым принадлежит упомянутый храм.

"Если объекты культуры и истории были украдены или взяты иным незаконным путем, то мы добиваемся их возвращения. Если же они попали за границу без нарушений, то могут там оставаться, помогая тем самым рассказывать о богатом культурном наследии Кореи", - отметили в Корейском фонде зарубежного культурного наследия.