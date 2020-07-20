Из-за утечки химикатов на заводе в Корее пострадали семь человек

В южнокорейском городе Куми (провинция Кёнсан-Пукто) произошла утечка ядовитого вещества трихлорсилан на местном химзаводе по производству полупроводников. Пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.

Утечка, по данным местных властей, произошла вечером в понедельник. К местным жителям сразу же обратились с предупреждением о необходимости закрыть окна и не выходить на улицу.

Сейчас на месте аварии работают пожарные и спасатели, в в ближайшие часы полиция проведет допрос руководителей предприятия по поводу причин произошедшей утечки.