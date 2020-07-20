Изменен порядок выдачи жилищных субсидий для северян

Закон, меняющий порядок обеспечения жильем граждан, уезжающих с Крайнего Севера, подписал президент РФ Владимир Путин.

Теперь при определении права гражданина на получение жилищной субсидии должно учитываться, есть ли у него жилье за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Это могут быть как помещения, принадлежащие переселенцу или постоянно проживающим с ним членам семьи на праве собственности, так и предоставленные по договору социального найма, договору найма жилья социального использования.

Кроме того, будет приниматься во внимание, получал ли гражданин или его семья другие меры господдержки по обеспечению жильём. Также вводится положение о том, что при официальном отказе гражданина от предложенного государственного жилищного сертификата он будет сниматься с учета и потеряет право на получение субсидий. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, некоторые люди числятся в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий формально, а фактически постоянно отказываются от получения жилищного сертификата. Так, из 194 750 семей, стоящих на учете в начале 2018 года только 49 405 подтвердили желание получить сертификат в 2019 году.

Отказы бывают, если, например, получатель сертификата решил еще поработать, чтобы увеличить трудовой стаж, от которого зависит сумма в сертификате, поясняет депутат Госдумы, один из инициаторов поправок Оксана Бондарь.

"Важно, что в окончательной редакции закона учтена моя поправка, предложенная Магаданской областной думой, о том, что, если гражданин не имеет возможности получить и реализовать сертификат по состоянию здоровья или по состоянию здоровья членов своей семьи, то его письменный отказ от получения сертификата не является основанием для снятия его с учета и не влечет утрату права на получение жилищной субсидии", - подчеркивает Бондарь. Нововведение позволит более эффективно использовать средства бюджета, выделенные на переселение. А граждане, действительно желающие переселиться в более теплый климат, смогут сделать это быстрее.