Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
16:42 20.07.2020

Изменен порядок выдачи жилищных субсидий для северян

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон, меняющий порядок обеспечения жильем граждан, уезжающих с Крайнего Севера, подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В России могут упростить порядок электронного оформления недвижимости

Теперь при определении права гражданина на получение жилищной субсидии должно учитываться, есть ли у него жилье за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Это могут быть как помещения, принадлежащие переселенцу или постоянно проживающим с ним членам семьи на праве собственности, так и предоставленные по договору социального найма, договору найма жилья социального использования.

Кроме того, будет приниматься во внимание, получал ли гражданин или его семья другие меры господдержки по обеспечению жильём. Также вводится положение о том, что при официальном отказе гражданина от предложенного государственного жилищного сертификата он будет сниматься с учета и потеряет право на получение субсидий. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, некоторые люди числятся в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий формально, а фактически постоянно отказываются от получения жилищного сертификата. Так, из 194 750 семей, стоящих на учете в начале 2018 года только 49 405 подтвердили желание получить сертификат в 2019 году.

Фото: iStock
Четыре региона начали тестировать систему мониторинга аварий в ЖКХ

Отказы бывают, если, например, получатель сертификата решил еще поработать, чтобы увеличить трудовой стаж, от которого зависит сумма в сертификате, поясняет депутат Госдумы, один из инициаторов поправок Оксана Бондарь.

"Важно, что в окончательной редакции закона учтена моя поправка, предложенная Магаданской областной думой, о том, что, если гражданин не имеет возможности получить и реализовать сертификат по состоянию здоровья или по состоянию здоровья членов своей семьи, то его письменный отказ от получения сертификата не является основанием для снятия его с учета и не влечет утрату права на получение жилищной субсидии", - подчеркивает Бондарь. Нововведение позволит более эффективно использовать средства бюджета, выделенные на переселение. А граждане, действительно желающие переселиться в более теплый климат, смогут сделать это быстрее.

Сейчас читают

Экономика
06:00

Сергей Степашин рассказал, как не допустить обрушения жилых домов

Сергей Степашин рассказал, как не допустить обрушения жилых домов

Кто и как должен контролировать сроки ремонта в жилых домах? Что делать, если люди понимают, что проживание в доме опасно для их жизни? На эти вопросы "РГ" ответил глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин

ЖКХ
19.07.2020

В правила выселения из аварийных домов готовят важные поправки

В правила выселения из аварийных домов готовят важные поправки

"Пора перестать прятать голову в песок, как страусы, не замечая, что в ветхих домах жить нельзя. Ветхое - это и есть аварийное жилье. Нечего их делить", - заявил в интервью "РГ" глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин

Жилая недвижимость
16.07.2020

ДОМ.РФ прокомментировал отчет Счетной палаты об обманутых дольщиках

ДОМ.РФ прокомментировал отчет Счетной палаты об обманутых дольщиках

Большинство регионов планирует решить вопрос восстановления прав обманутых дольщиков до 2023 года. Однако анализ Счетной палаты показал высокий риск невыполнения этих планов из-за недостаточности выделенных из бюджета средств