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20.07.2020 18:15
Рубрика: Экономика

Изобретатели получат виртуальные патенты на основании 3D-моделей

Текст: Алексей Дуэль

Электронные патенты и виртуальные 3D-модели в качестве патентных заявок - такие инструменты охраны прав интеллектуальной собственности предусматривают изменения, внесенные в IV главу Гражданского кодекса. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Патенты оформят вдвое быстрее

Теперь заявители Роспатента смогут дополнять материалы подаваемых в ведомство заявок трехмерными моделями товарных знаков и других объектов патентного права, выполненных в электронной форме. Таким же виртуальным будет и выдаваемый патент. Впрочем, возможность получить бумажный документ все равно останется.

После начала пандемии Роспатент перешел на электронный документооборот и теперь всячески призывает подавать новые заявки в цифровом формате, рассказал ранее глава ведомства Григорий Ивлиев. По его словам, часть обращений все равно поступают на бумаге, из-за чего получается нелепая ситуация: сначала заявитель готовит на компьютере документы, распечатывает их, сдает комплект бумаг, а потом сотрудники Роспатента сканируют их, чтобы вернуть их обратно в "цифру". Также в патентном ведомстве уточнили, что предложенная электронная форма подачи заявлений позволяет избежать множества мелких технических ошибок, из-за которых процесс рассмотрения документов может растягиваться на недели и месяцы.

Фото: предоставлено пресс-службой Роспатента
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"Электронные патенты - веяние времени, документы переходят в цифровую форму, поэтому выдача таких патентов - вполне логичный шаг, - объясняет старший научный сотрудник научно-учебной лаборатории по информационному праву факультета права НИУ ВШЭ Виталий Калятин. - На практике принадлежность права определялась не по наличию бумажного патента, а по официальному реестру, но все же это исключает определенный расходы времени и средств и для заявителя, и для Роспатента. К тому же, 3D-модель облегчит получение патента на сложные технические устройства".

По данным Калятина, пошлина за выдачу красивого бумажного патента - 1500 рублей. И если человек важно иметь зримое материальное свидетельство о своей интеллектуальной собственности, оформить его будет совсем не сложно.

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