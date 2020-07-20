Кафе и рестораны обяжут указывать калорийность блюд

Люди, следящие за своей фигурой, скоро получат информацию о каждом блюде, приготовленном в заведениях общественного питания. Кафе и рестораны будут обязаны указывать калорийность каждого предлагаемого блюда и напитка.

Ознакомиться с меню кафе и ресторана можно будет и не садясь за столик. Фото: Евгения Смолянская

Это одно из требований новых правил оказания услуг общественного питания, которые разработал Роспотребнадзор. Проект сейчас проходит общественное обсуждение.

В ряде стран уже давно стало нормой указывать энергетическую ценность блюд, подающихся в кафе и ресторанах. В России это обязаны делать только производители продуктов и напитков. В ресторанных же меню калорийность блюд указывается довольно редко. Из новых правил следует, что информация в меню должна будет включать в том числе сведения о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления.

Есть и еще ряд новшеств. Так, например, ознакомиться с меню посетитель кафе и ресторана имеет право еще не присаживаясь за столик. При этом владельцы заведений общепита не будут иметь права включать в стоимость блюд дополнительные расходы, например чаевые. Посетитель кафе или ресторана получит право проверить объем или массу заказанного им блюда или напитка. А заведение общепита должно предоставить гостю возможность провести такую проверку.

Заказывать блюда можно как непосредственно в зале, так и предварительно через интернет и по телефону. Но посетитель будет вправе отказаться от заказа. При этом ему все равно придется оплатить понесенные исполнителем расходы.

Посетитель кафе или ресторана получит право проверить объем или массу заказанного им блюда или напитка

По словам главы Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, большинство предлагаемых норм содержится в законе о защите прав потребителей. "Чаевые вообще никогда не входили в стоимость готового блюда. Это добровольное вознаграждение. Любые дополнительные услуги всегда прописываются в счете отдельной строкой. И если посетитель не давал на них согласие, никто не вправе ему их навязать. Здесь закон всегда был на стороне потребителя", - поясняет Бухаров. Он напоминает, что прежние правила были разработаны еще в 1997 году. Они морально устарели и подлежат "регуляторной гильотине" в следующем году. При этом Бухаров уверен, что вполне можно было бы обойтись без новых правил, так как это может стать дополнительной нагрузкой на бизнес, который и так пострадал от пандемии коронавируса.