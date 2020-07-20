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20.07.2020 18:24
Рубрика: Экономика

Код под крышкой

Как изменит молочную отрасль маркировка "Честный знак"
Текст: Татьяна Карабут, Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
С января 2021 года в России начнется поэтапное внедрение обязательной маркировки готовой молочной продукции. Сейчас продолжается эксперимент по цифровой маркировке этой группы товаров, стартовавший в июле 2019 года. За это время к нему присоединились более пяти тысяч производителей и импортеров, сообщили в пресс-службе оператора цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным Россельхознадзора за 2018 год, 21,6% из общего объема молочной продукции оказался фальсифицирован, то есть каждый пятый продукт на прилавке не соответствовал заявленному производителем составу. В 2019 году эта цифра сократилась до 17%. За счет внедрения цифровой маркировки все сведения о товаре от фермы до кассы окажутся открытыми. Это позволит минимизировать молочный контрафакт и сократит количество случаев, когда непроверенная продукция оказывается на прилавках.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Для идентификации участники эксперимента оснащают товары кодами Data Matrix. Стоимость одного кода составляет 50 копеек. На время эксперимента эту сумму компенсирует ЦРПТ. Сейчас тестируются разные варианты нанесения маркировки, к примеру, на этикетку, на крышку ПЭТ-бутылки. Среди способов - наклеивание или печать кодов на упаковке в типографии.

На покупку оборудования для маркировки молока фермеры потратят не более 35 тысяч рублей, подсчитали в ЦРПТ. Линии потребуется оснастить принтерами, аппликаторами, считывающим устройством. В целом расходы производителей на всю молочную отрасль оцениваются в 4 млрд рублей. Эта сумма получена из расчета, что затраты на единицу продукции составляют четыре копейки.

Переносить сроки маркировки молочной продукции после завершения эксперимента не планируется, подчеркивал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Для отдельных категорий, которые определит правительство, маркировка станет обязательной с 20 января 2021 года, для остальных - до 1 октября. При этом он призвал участников оборота не затягивать по срокам и заблаговременно присоединяться к участию в тестировании системы.

Доля фальсификата на рынке молока составляет примерно 17%

У представителей молочной отрасли обратная точка зрения. "С помощью маркировки качество молока не проверишь. QR-код - всего лишь значок, указание на порядковый номер товара, выпущенного на таком-то заводе. Эта информация уже есть на упаковке", - говорит Аркадий Пономарев, депутат Госдумы, председатель техкомитета стандартизации "Молоко и продукты переработки молока" при Росстандарте.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Система маркировки решает проблему контрафакта, которого в молочной отрасли почти нет, обращают внимание в "Союзмолоке". Нарушения связаны с фальсификатом - использованием растительных жиров вместо животных, нарушением масложирового баланса. А этого система маркировки не видит, утверждают в "Союзмолоке". Тем более в отрасли работает информсистема "Меркурий", которая обеспечивает прослеживаемость товара от поля до прилавка, и новая маркировка будет дублировать эти функции, обращают внимание участники рынка. "Устранение дублирования функционала между этими системами - это вопрос снижения избыточной нагрузки на бизнес", - считает Андрей Григоращенко, замгендиректора УК "Дамате", которая работает в "Меркурии" с момента ее введения (более года). Затраты на внедрение маркировки в "Союзмолоке" оценивают в 45 млрд рублей: в 20 млрд рублей в год обойдутся коды маркировки и еще 25 млрд рублей нужно будет потратить на приобретение оборудования.

"Пискаревский молочный завод" (Ленинградская область) участвовал в эксперименте по маркировке молочки и столкнулся с проблемами по ее внедрению, рассказывает замгендиректора предприятия Георгий Житмарев. Компания долго искала типографию, которая смогла бы печатать Data Matrix. Из восьми типографий такие услуги оказалась готова предоставлять только одна и то по внушительной цене - 20 коп. за единицу товара (дополнительно к 50 коп. за сам код). К этому Житмарев плюсует оборудование для проверки считываемости маркировки. Data Matrix - не обычный штрих-код, который можно на кассе вбить вручную. Если код маркировки не считается в магазине, скоропортящуюся молочку придется выбросить. Кроме того, дополнительно придется потратиться на логистику.

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