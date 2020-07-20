Канал "Матч ТВ" запустил акцию, посвященную Олимпиаде-80

Телеканал "Матч ТВ" объявил о запуске акции #МояОлимпиада80, приуроченной к 40-летнему юбилею летних Игр в Москве.

В период с 19 июля по 3 августа, когда проходили соревнования, известные спортсмены и звезды будут публиковать в соцсетях фото с символикой, атрибутами Олимпиады-80 и рассказами о том, с чем она у них ассоциируется. К акции может присоединиться любой желающий. Самые креативные работы будут показаны в эфире "Матч ТВ" и отмечены призами.

Олимпиада в Москве стала первой, проведенной на территории Восточной Европы. В соревнованиях по 21 виду спорта приняли участие 5179 атлетов из 80 стран. В общей сложности был разыгран 201 комплект медалей. Сборная СССР завоевала 195 наград, в том числе 80 золотых, и заняла первое место в неофициальном командном зачете.

Кроме того, на Играх-80 было установлено 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. Средства массовой информации всего мира широко освещали московскую Олимпиаду, включая церемонии открытия и закрытия. Трансляции увидели более полутора миллиардов человек в 111 странах.

На платформе для коротких видеороликов TikTok пользователям предлагается рассказать о своих спортивных достижениях под звуковую дорожку, которая была записана специально для этой акции. К ней уже присоединился четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо взять любую игровую фотографию, пропустить ее через ретро-фильтр (виньетка, ч/б, сепия и т. д.), добавить символику Олимпиады-80 и опубликовать на страничке в любой соцсетях с хэштегом #МояОлимпиада80. Искать спортивную форму тех лет совершенно необязательно, снимки можно делать в современной одежде, соблюдая всего два правила: красный верх, белый низ.