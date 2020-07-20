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20.07.2020 05:22
Рубрика: В мире

Канье Уэст разрыдался на первой встрече с избирателями

Фото: AP Photo / Michael Wyke Фото: AP Photo / Michael Wyke
Фото: AP Photo / Michael Wyke

Канье Уэст на первой встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию. А еще музыкант то и дело шутил про коронавирус. Его воскресное часовое общение с жителями в Южной Каролине транслировалось в Youtube. К людям рэпер вышел в бронежилете с надписью "Security", с выбритым на затылке числом 2020, без маски и общался стоя на возвышении. Собравшимся также было рекомендовано соблюдать социальную дистанцию. Правильным курсом для страны Канье Уэст назвал политику, которая будет ориентироваться на церковные законы.

Фото: AP Photo/ Michael Wyke
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"Нет плохих, нет хороших, нет красных или синих (цвета Республиканской и Демократической партий. - Прим. ред.). Мы все равны в глазах Господа. А потому следование его заветам может нам дать истинную свободу", - цитирует Уэста РИА Новости.

Разрыдаться на глазах у публики музыканта заставили воспоминания о детстве. Канье рассказал, что его могло и не быть вовсе, так как отец настаивал на том, чтобы его мама сделала аборт. Рэпер уверен, что женщинам при рождении ребенка необходима материальная поддержка на федеральном уровне, которую Уэст оценил в миллион долларов. Правда тут же оговорился, что финансирования для этого у него нет, но есть платформа, чтобы выдвинуть идею.

Канье Уэст намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат. При этом эксперты отмечают, что реальные шансы на занять главный пост в стране есть в основном у представителей ведущих политических партий. Этой осенью оспаривать победу будут республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Выборы в США назначены на третье ноября.

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