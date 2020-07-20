Канье Уэст разрыдался на первой встрече с избирателями

Канье Уэст на первой встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию. А еще музыкант то и дело шутил про коронавирус. Его воскресное часовое общение с жителями в Южной Каролине транслировалось в Youtube. К людям рэпер вышел в бронежилете с надписью "Security", с выбритым на затылке числом 2020, без маски и общался стоя на возвышении. Собравшимся также было рекомендовано соблюдать социальную дистанцию. Правильным курсом для страны Канье Уэст назвал политику, которая будет ориентироваться на церковные законы.

"Нет плохих, нет хороших, нет красных или синих (цвета Республиканской и Демократической партий. - Прим. ред.). Мы все равны в глазах Господа. А потому следование его заветам может нам дать истинную свободу", - цитирует Уэста РИА Новости.

Разрыдаться на глазах у публики музыканта заставили воспоминания о детстве. Канье рассказал, что его могло и не быть вовсе, так как отец настаивал на том, чтобы его мама сделала аборт. Рэпер уверен, что женщинам при рождении ребенка необходима материальная поддержка на федеральном уровне, которую Уэст оценил в миллион долларов. Правда тут же оговорился, что финансирования для этого у него нет, но есть платформа, чтобы выдвинуть идею.

Канье Уэст намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат. При этом эксперты отмечают, что реальные шансы на занять главный пост в стране есть в основном у представителей ведущих политических партий. Этой осенью оспаривать победу будут республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Выборы в США назначены на третье ноября.