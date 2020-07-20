Компании стали чаще задерживать платежи поставщикам товаров и услуг

В других странах - примерно та же картина. По данным Financial Times, в США складываются "цепочки неплатежей", американские нефинансовые компании уже формируют резервы на миллиарды долларов на возможные потери от неплатежей клиентов, как того требует местное законодательство. Например, Amazon увеличила свой резерв на кредитные убытки на 380 млн долларов в I квартале, до 1,1 млрд, в том числе из-за несвоевременных платежей за свои облачные вычислительные услуги. Проведенное в 29 странах Европы исследование компании Intrum о влиянии пандемии на платежную дисциплину бизнеса показало, что просрочки платежей снизили ликвидность у 45% респондентов, а 38% заявили, что просрочки платежей угрожают их выживанию.

Жесткой зависимости между уровнем благосостояния стран и неплатежами нет. Длительность отсрочек часто зависит от уровня доверия и деловых обычаев. Самые аккуратные плательщики живут в Дании, Нидерландах и других странах северной Европы, причем Россия входит в группу стран-лидеров. Она хорошо смотрится не только на фоне развивающихся стран, но и на фоне многих развитых. В 2017-2019 гг. уровень расчетов стабильно возрастал. Если в 2017 году платили вовремя 57,9% организаций, то в 2019-м уже 62,4%.

Самые ненадежные должники - в развивающихся странах и на юге Европы, показывают результаты глобального исследования Dun & Bradstreet Payment Study. В его основе лежат данные, которые партнеры Dun & Bradstreet (в России это - "СПАРК-Интерфакс") собирают по единой методике.

Для Европы характерна доля компаний, рассчитывающихся в среднем без просрочки, на уровне 42-44% и доля компаний, рассчитывающихся в среднем с просрочкой более 90 дней, на уровне 3,5-3,7%. Дания - безусловный лидер в мире по своевременности расчетов с поставщиками, Португалия - аутсайдер в Европе по уровню расчетов и его динамике. Ирландия лидирует по улучшению расчетов в динамике.

5,2 процента российских компаний задерживали оплату по счетам более чем на 90 дней в 2019 году, в 2020-м эта доля может возрасти

Государства пытаются создавать экономические стимулы платить в срок, но это не всегда приводит к результатам. Так, в Евросоюзе в 2011 году была принята специальная директива Directive 2011/7/EU для борьбы с задержками оплат. В итоге доля компаний, в среднем рассчитывающихся в срок, выросла до 42-44%.

По мнению замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимира Сальникова, цифры по России могут объясняться структурными факторами, например, высокой долей крупных компаний и госсектора. Например, в России большой вклад в общие показатели вносят сырьевые и металлургические компании, это крупный бизнес с отлаженными процессами оплаты поставщикам.

Платежная дисциплина компании зависит не только от внешних причин, но и от ситуации внутри компании, в том числе от корпоративной культуры, указывает член Ассоциации этики бизнеса, комплаенса и КСО Ирина Павлова. В частности, защититься от поставщика с плохой платежной дисциплиной поможет проверка его репутации до вступления в деловые отношения, а также регулярный анализ информации о нем.