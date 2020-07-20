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20.07.2020 18:00
Рубрика: Экономика

Кому из аграриев дадут отсрочку по налогам

Текст: Татьяна Карабут
Правительство расширило список сезонных отраслей для получения отсрочки по уплате налогов, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.
Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

По ее словам, получить льготу смогут аграрии, которые занимаются растениеводством, животноводством и предоставлением услуг в этих областях, рыбоводством, обработкой семян для посадки и сельскохозяйственной деятельностью после сбора урожая.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Кроме того, в список добавлены производители масел и жиров, сахара из сахарной свеклы, молочной продукции, нерафинированного и рафинированного кукурузного масла и его фракций, а также компании, перерабатывающие и консервирующие мясо, мясную продукцию, фрукты и овощи. Также льготами могут воспользоваться предприятия в сфере рыболовства, переработки и консервирования рыбы, рыбохозяйственной мелиорации, искусственного воспроизводства и акклиматизации морских и пресноводных биоресурсов.

Виктория Абрамченко уточнила, что речь идет об отсрочке или рассрочке по уплате федеральных налогов и страховых взносов. Льгота может быть предоставлена на срок от одного до трех лет.

"Отрасль сельского хозяйства в России подвержена влиянию сезонных факторов, и это необходимо учитывать для обеспечения справедливого налогообложения. Если раньше некоторые производители могли получить отказ в предоставлении налоговой отсрочки по формальным признакам, то теперь все добросовестные производители смогут воспользоваться этой возможностью", - пояснила вице-премьер.

По ее мнению, отсрочка платежей позволит компаниям, столкнувшимся с временными финансовыми трудностями, сохранить платежеспособность, а уплатить налоги уже в сезон, когда появится доход. Проценты на сумму задолженности рассчитываются по ставке, равной половине ставки рефинансирования Центробанка, действовавшей за период отсрочки или рассрочки.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Такая мера поддержки пользуется все большим спросом. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, в 2016 году с заявлением на отсрочку платежей по налогам обратились 64 налогоплательщика, в 2017 году - 131 налогоплательщик, за 6 месяцев 2018 года - 132.

В середине июля правительство также предоставило производителям сельхозтоваров право на отсрочку платежей по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам на год. В первом случае субъекты малого предпринимательства получат право отложить на год платежи по процентам по ранее выданным кредитам, а также продлить на год сам кредит, если он заканчивается в 2020 году. По выданным инвестиционным кредитам позволят не платить в течение года как по процентам, так и по основному долгу.

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