Кому из аграриев дадут отсрочку по налогам

Правительство расширило список сезонных отраслей для получения отсрочки по уплате налогов, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

По ее словам, получить льготу смогут аграрии, которые занимаются растениеводством, животноводством и предоставлением услуг в этих областях, рыбоводством, обработкой семян для посадки и сельскохозяйственной деятельностью после сбора урожая.

Кроме того, в список добавлены производители масел и жиров, сахара из сахарной свеклы, молочной продукции, нерафинированного и рафинированного кукурузного масла и его фракций, а также компании, перерабатывающие и консервирующие мясо, мясную продукцию, фрукты и овощи. Также льготами могут воспользоваться предприятия в сфере рыболовства, переработки и консервирования рыбы, рыбохозяйственной мелиорации, искусственного воспроизводства и акклиматизации морских и пресноводных биоресурсов.

Виктория Абрамченко уточнила, что речь идет об отсрочке или рассрочке по уплате федеральных налогов и страховых взносов. Льгота может быть предоставлена на срок от одного до трех лет.

"Отрасль сельского хозяйства в России подвержена влиянию сезонных факторов, и это необходимо учитывать для обеспечения справедливого налогообложения. Если раньше некоторые производители могли получить отказ в предоставлении налоговой отсрочки по формальным признакам, то теперь все добросовестные производители смогут воспользоваться этой возможностью", - пояснила вице-премьер.

По ее мнению, отсрочка платежей позволит компаниям, столкнувшимся с временными финансовыми трудностями, сохранить платежеспособность, а уплатить налоги уже в сезон, когда появится доход. Проценты на сумму задолженности рассчитываются по ставке, равной половине ставки рефинансирования Центробанка, действовавшей за период отсрочки или рассрочки.

Такая мера поддержки пользуется все большим спросом. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, в 2016 году с заявлением на отсрочку платежей по налогам обратились 64 налогоплательщика, в 2017 году - 131 налогоплательщик, за 6 месяцев 2018 года - 132.

В середине июля правительство также предоставило производителям сельхозтоваров право на отсрочку платежей по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам на год. В первом случае субъекты малого предпринимательства получат право отложить на год платежи по процентам по ранее выданным кредитам, а также продлить на год сам кредит, если он заканчивается в 2020 году. По выданным инвестиционным кредитам позволят не платить в течение года как по процентам, так и по основному долгу.