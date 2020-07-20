Палата представителей США, контролируемая противниками президента страны, потребовала провести расследование против агентов федеральных силовых ведомств, разгоняющих акции протеста в Портленде, штат Орегон. Главы комитетов по надзору, праву и внутренней безопасности в нижней палате Конгресса обратились с таким требованием к инспектору министерства юстиции США.

Конгрессмены-демократы уверены, что агенты федеральных служб "злоупотребили чрезвычайными полномочиями с тем, чтобы оправдать чрезмерное применение силы против американцев и их права на свободу мирных митингов".

Таким образом законодательная ветвь власти включилась в разгорающийся все сильнее конфликт между федеральным центром и регионами, которые по-разному смотрят на акции протеста на расовой почве, не утихающие в стране уже второй месяц. В минувшие выходные губернатор Орегона Кейт Браун потребовала от федерального центра вывести свои подразделения. Но Дональд Трамп в последних записях в Twitter заявил, что власти Орегона упустили контроль над "анархистами и подстрекателями". "Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей", - подчеркнул Трамп, чья администрация ранее направила в штат федеральных агентов с тем, чтобы те защищали от активистов здания и памятники, принадлежащие федеральному правительству. Президент дал понять, что отзывать силовиков не намерен. Впрочем, подключение Палаты представителей наглядно показывает, что речь не о столкновении федеральных и региональных властей, а об очередном витке межпартийной борьбы, все более острой по мере приближений президентских выборов 3 ноября.

Демократы, для которых темнокожие - ключевой электорат, на всех уровнях власти заигрывают с протестующими. В тех регионах, где они контролируют губернаторское кресло, включая Орегон, полиция зачастую избегает применения силы против демонстрантов, что иногда выливается в анархию на улицах. Глава государства понимает, что его белому и консервативному электорату этот бардак не по душе. А потому беспокойство Трампа, чье предвыборное обещание заключалось в формуле "Снова сделать Америку великой", объяснимо. Если к концу прошлого года казалось, что он подходит к борьбе за второй срок с неплохими козырями экономического роста и снижения безработицы, то последние месяцы фактически аннулировали их.

Неспособность властей вывести США из череды кризисов все больше бьет по рейтингу Дональда Трампа перед выборами президента в ноябре

Если в марте-апреле предвыборный рейтинг Трампа отставал от показателей Байдена на 3-4 процента, то сейчас, по данным ресурса FiveThirtyEight, он в среднем отстает уже на 9 пунктов: 41 процент против 50. Тем временем Трамп вновь взбудоражил американскую общественность заявлением о том, что не готов заранее признать любой исход выборов в США. "Я не люблю проигрывать", - подчеркнул он. Это, естественно, интерпретировали как неготовность признать результат в случае поражения, что считается краеугольным камнем для американской системы передачи власти. Трамп, нагнетая краски, настоял, что победа Байдена приведет к "невообразимым ужасам в Америке и даже ее уничтожению".