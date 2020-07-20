Короля Саудовской Аравии доставили в больницу

Король Саудовской Аравии оказался в больнице. 84-летнему Сальману бен Абдель Азиз Аль Сауду предстоит обследование в связи с воспалением желчного пузыря, сообщает саудовское информационное агентство SPA.

"Монарха доставили в специализированную больницу в Эр-Рияде, где ему проведут все необходимые медицинские процедуры и назначат лечение", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В субботу стало известно о госпитализации эмира Кувейта. 19 июля информационное агентство княжества KUNA сообщило, что Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху провели успешную операцию. На период восстановления здоровья обязанности руководителя государства возьмет на себя наследный принц и младший брат эмира Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.