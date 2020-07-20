Кремль призвал к скорейшему урегулированию ситуации между Баку и Ереваном

В Кремле рассчитывают на скорейшее урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"В Москве и в целом в России живет много азербайджанцев и много армян", - заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Все они добропорядочные граждане РФ и уважаемые члены нашего общества", - добавил он.

"Очевидно, что эскалация на армяно-азербайджанской границе не может оставлять этих наших граждан безучастными, и, конечно, эмоционально они свою реакцию проявляют", - продолжил представитель Кремля, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на проблемы между уроженцами этих республик в Москве, в том числе в сфере торговли.

"РФ призвала обе стороны к сдержанности, незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня и любых проявлений насилия", - напомнил Песков. "Мы надеемся, что, как можно скорее, ситуация будет урегулирована и, таким образом, эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло", - заключил он.