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20.07.2020 13:12
Рубрика: Власть

Кремль призвал к скорейшему урегулированию ситуации между Баку и Ереваном

Текст: Кира Латухина
В Кремле рассчитывают на скорейшее урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе.
Фото: Armenian Defense Ministry Press Service/PanPhoto via AP Фото: Armenian Defense Ministry Press Service/PanPhoto via AP
Фото: Armenian Defense Ministry Press Service/PanPhoto via AP

"В Москве и в целом в России живет много азербайджанцев и много армян", - заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Все они добропорядочные граждане РФ и уважаемые члены нашего общества", - добавил он.

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"Очевидно, что эскалация на армяно-азербайджанской границе не может оставлять этих наших граждан безучастными, и, конечно, эмоционально они свою реакцию проявляют", - продолжил представитель Кремля, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на проблемы между уроженцами этих республик в Москве, в том числе в сфере торговли.

"РФ призвала обе стороны к сдержанности, незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня и любых проявлений насилия", - напомнил Песков. "Мы надеемся, что, как можно скорее, ситуация будет урегулирована и, таким образом, эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло", - заключил он.

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