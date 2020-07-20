Распоряжение губернатора Курской области от 17 июля 2020 года № 282-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Новости

Парламент Египта дал президенту право отправить войска в Ливию 22:10
В Госдуму внесен проект о штрафах за угрозы при взыскании долгов 22:07
СМИ: Смолов не останется в "Сельте" 22:05
Следственный комитет разобрался, куда пропала детская площадка в Рязани 21:52
ФАС изучает возможность отмены предельной платы за техосмотр 21:52
Российская фигуристка Диана Дэвис сломала ногу 21:48
МИД РФ: Между Москвой и Дамаском нет разногласий 21:29
В Израиле одобрили соглашение с Грецией и Кипром по строительству газопровода 21:04
Минобороны сообщило о числе вылечившихся от коронавируса в Вооруженных силах 20:55
Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок 20:36
Клип Little Big `Uno`стал самым просматриваемым в истории "Евровидения" 20:30
МИД РФ: Захватившие россиян пираты требований пока не выдвигали 20:29
Кадыров ответил на решение Госдепа США внести его в "черный список" 20:17
Роспатент готов рассматривать заявки в виде 3D-моделей 20:16
Лавров и Зариф обсудят во вторник вопросы энергетики и транспорта 19:47
Членам семей погибших военных будут платить повышенные пенсии 19:46
Россия и Узбекистан обсуждают создание совместного лоукостера 19:38
СК восстановил обстоятельства расследования дела об убийстве Евгения Зори 19:30
В Саратовской области 33 шоферов маршруток изолировали из-за COVID-19 19:23
Черноморский флот отработал пуски "Калибров" по кораблям противника 19:15
Мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку 19:13
Jeep показал гибридные Renegade и Compass с возможностью зарядки от сети 19:05
Путин подписал закон о смягчении валютного контроля 19:03
В Госдуме анонсировали ответ на санкции США в отношении Кадырова 18:58
Врач оценил вероятность заразиться коронавирусом на пляже 18:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 июля 2020 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 17 июля 2020 года № 282-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 17 июля 2020 г.
Опубликован 20 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, от 05.06.2020 № 221-рг, от 08.06.2020 № 224-рг, от 11.06.2020 № 232-рг, от 19.06.2020 № 242-рг, от 26.06.2020 № 253-рг, от 03.07.2020 № 268-рг, от 10.07.2020 № 276-рг) изменения, заменив в абзаце третьем пункта 4, подпункте 9.1 пункта 9, в пунктах 14 и 15 слова "по 19 июля 2020 года" словами "по 2 августа 2020 года".

И.о. Губернатора Курской области С.Ю.Набоко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией