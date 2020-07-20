Лавров и Зариф обсудят во вторник вопросы энергетики и транспорта

Вопросы энергетики, транспорта и сельского хозяйства будут среди тем, которые намерены обсудить 21 июля министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф. Об этом проинформировали на Смоленской площади.

"При обсуждении актуальных тем двусторонней повестки дня будут рассмотрены состояние и перспективы развития политического диалога и торгово-экономических связей, в том числе ход реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства", - сообщили в МИД РФ. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, линия на наращивание торгово-экономического взаимодействия с Ираном реализуется, несмотря на противодействие США, вопреки нелегитимным санкциям, введенным Вашингтоном.

Что касается международной проблематики, то традиционно будет поднят вопрос о реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Пойдет речь и о ситуации в регионе, положении дел в Сирии. Как отметили в МИД, "российско-иранские отношения основываются на добрых традициях добрососедства и взаимоуважения, позиции двух стран по многим международным сюжетам близки или совпадают".

Стоит отметить, что диалог между нашими странами идет на разных уровнях, в том числе высшем. В этом году президенты Владимир Путин и Хасан Рухани трижды общались по телефону. Главы МИД регулярно созваниваются, в июне Зариф уже побывал с визитом в Москве, осуществляются контакты по линии парламентов, различных ведомств и организаций, наращиваются межрегиональные связи.