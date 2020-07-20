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20.07.2020 20:07
Рубрика: Экономика

Экспедитор ищет дорогу

Логисты меняют схемы и маршруты поставок
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8212)
Рынок логистики из-за закрытия границ и зависших на складах товаров с апреля по июнь ушел в минус почти на треть, сообщили "РГ" в логистическом альянсе АСЕХ. В зависимости от специализации и числа клиентов у крупнейших перевозчиков - российских и зарубежных - "просадка" достигала 70%.

На грани банкротства оказался небольшой бизнес экспедиторов-посредников. С рынка могли уйти около 5% компаний, еще около 5-10% переформатировали бизнес. Борьба за клиента ужесточилась, цены на услуги стали падать.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
На юге России из-за коронавируса изменилась система логистики

Основной удар пришелся на логистический бизнес в индустрии моды и красоты. В более выгодной ситуации оказались компании, связанные с производством и госсектором. Некоторые увеличили активы за счет резко выросшего сегмента онлайн-доставки: с марта по июнь количество заказов интернет-магазинов увеличилось на 51%, говорит коммерческий директор Boxberry Алексей Бездеткин. В наиболее выигрышном положении оказались интернет-магазины, предлагающие товары повседневного спроса, а также товары для здоровья, книги и канцтовары, товары для хобби, детские и спортивные товары, повседневную одежду и обувь.

Компании уже успели перестроиться на новый формат работы. Это касается доставки товаров на склады - поначалу они не справлялись с загрузкой, рассказал коммерческий директор NAWINIA Александр Галкин. Ажиотажный спрос, по сути, упирался в "бутылочное горлышко": ограничение производительности склада, отсутствие возможности быстро перестроить процессы и ускорить обработку.

Многие крупные логистические компании оптимизируют штаты, подключают новые цифровые технологии. Наблюдается отказ от долгосрочных инвестиций в основные средства. Товары все чаще завозятся под заказ (те, что плохо продаются), а не впрок, как раньше. В итоге ситуации, когда склады выходят на оверстоки (перегруз товарами), как это было в период ограничений, сводятся в минимуму. Сейчас они работают без убытков, в привычном режиме, отмечают в альянсе.

Компаниям также приходится корректировать привычные маршруты, так как некоторые цепочки были разорваны. Так, до сих пор закрыты автомобильные границы между Россией и Китаем, отметил коммерческий директор Free Lines Company Всеволод Самойлов. Альтернативой стал проезд через Казахстан, однако экспедиторам приходится простаивать в многочасовых очередях.

Фото: iStock
Компании стали чаще задерживать платежи поставщикам товаров и услуг

Трансформация рынка продолжится, уверен Самойлов. Увеличится роль "последней мили" и курьерской доставки, причем напрямую до покупателя, без посредников. "Последняя миля" уйдет полностью в руки ведущих агрегаторов и маркетплейсов, что может потеснить игроков на рынке курьерских доставок.

При самых благоприятных условиях в 2020 году рынок логистики уйдет в минус на 10%, на полное восстановление потребуется несколько лет, отмечает председатель правления альянса Мирослав Золотарев. Если не будет повторных ограничений, рынок сможет выйти на показатели прошлого года к середине 2021 года, если новые ограничения будут - не смогут выжить около 30% компаний. Подстегнуть развитие отрасли мог бы запуск площадок по сборным грузоперевозкам.

Экономика Транспорт

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