Лукашенко назначил послом Беларуси в США замглавы МИД Олега Кравченко

Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко назначен главой дипломатической миссии Беларуси в США. Решение о назначении посла было принято президентом 20 июля, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Новостные порталы отмечают, что до кризиса в двусторонних отношениях Кравченко уже работал в посольстве РБ в Вашингтоне. В 2007 году он был советником белорусского посольства, а затем - временным поверенным в делах.

В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавил отдел США и Канады, а затем - управление Америки МИД. На пост заместителя министра дипломат был назначен три года назад.

Кроме того, сообщает источник в администрации Александра Лукашенко, в понедельник президент назначил новых послов в Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан.

В Нидерландах представлять страну станет первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, а заместитель министра Андрей Дапкюнас назначен главой миссии в Австрии. Кроме того, Дапкюнас по совместительству займет должность посла в Словении и станет постоянным представителем республики при международных организациях в Вене и при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Бывший министр промышленности Павел Утюпин возглавит посольство в Казахстане, а экс-министр финансов Максим Ермолович - в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Кроме того, он назначен по совместительству и послом в Ирландии.

Что касается нынешнего посла РБ в Великобритании Сергея Алейника, то он, уточнили в администрации президента, согласован на позицию заместителя министра иностранных дел, а должность первого заместителя министра иностранных дел займет посол Беларуси в Италии Александр Гурьянов.

Как заметил глава администрации президента Игорь Сергеенко, на должности руководителей белорусских дипломатических миссий "подобраны не только кадровые дипломаты, но и хорошо зарекомендовавшие себя управленцы с опытом работы в сфере международных отношений".