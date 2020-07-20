МИД РФ: Между Москвой и Дамаском нет разногласий

Информационные вбросы о якобы имеющихся разногласиях между Москвой и Дамаском нацелены на формирование неправильного представления об отношениях между Россией и Сирией. Они ничем не подтверждены. Об этом заявил специальный представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в интервью египетской газете "Аль-Ахрам".

"За различного рода спекуляциями о якобы имеющих место разногласиях между Москвой и Дамаском в действительности ничего не стоит. Подобного рода искусственно раздутые информационные вбросы нацелены на формирование искаженного представления о российско-сирийских отношениях и специально разыгрываются враждебно настроенными к обеим странам сторонами", - отметил Богданов. По его словам, такие шаги идут в русле оказания общего политического и экономического давления на Сирию.

Дипломат обратил внимание, что стратегические вопросы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Сирией эффективно прорабатываются в рамках двусторонней межправительственной комиссии. За последние годы было подписано множество соглашений и меморандумов профильными ведомствами двух стран. "Несмотря на объективные трудности, связанные с ситуацией в сфере безопасности и санкционным давлением Запада, активный интерес к сирийскому рынку проявляет и российский частный бизнес", - рассказал Богданов.

По его словам, компании из РФ заинтересованы в восстановлении Сирии, ведь это принесет им коммерческую выгоду при реализации того или иного проекта в этой стране. Сирийцы же, по его мнению, явно учтут при выборе иностранных подрядчиков, какую страну они представляют и вряд ли сделают выбор в пользу тех, что способствовали раздуванию конфликта в САР.

Что касается урегулирования самого конфликта, то российская сторона ожидает снятия введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений, чтобы в Женеве мог состояться очередной раунд межсирийского диалога.