МИД РФ: Захватившие россиян пираты требований пока не выдвигали

Пираты, захватившие членов экипажа танкера Curacao Trader, среди которых были россияне, каких-либо требований пока не выдвигали. Об этом проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшее в Гвинейском заливе.

Она напомнила, что 17 июля в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах было совершено нападение на танкер Curacao Trader. Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа, в их числе - 7 россиян. "В нападении участвовали 8 вооруженных пиратов. Каких-либо требований ими пока не выдвигалось", - отметила Захарова.

В настоящее время, по ее данным, судно бросило якорь недалеко от порта Котону (Бенин).

"Посольства России в Абудже и Котону находятся в постоянном контакте с компетентными нигерийскими и бенинскими структурами, а также представителями компании-судовладельца. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их освобождению", - рассказала Захарова.