Михаил Маргелов покидает пост вице-президента компании "Транснефть". Об этом стало известно из источников в компании. Информацию подтвердил и сам Михаил Маргелов.

Он сообщил, что 20 июля является его последним рабочим днем в "Транснефти". "Таким образом, я проработал в компании ровно 5 лет и 9 месяцев. На 9 месяцев дольше, чем изначально предполагалось", - сказал он.

Так получилось, потому что было необходимо завершить ряд международных проектов по линии "Транснефти", включая российско-американский диалог "Форт Росс" и работу в Совете директоров Американо-Российского Делового Совета, а также волонтерские и благотворительные проекты к 75-летию Великой Победы. Маргелов сообщил, что еще в начале года обсуждалось несколько крупных международных проектов с возможным участием госкорпорации, но нестабильная ситуация на рынке углеводородов и мировая пандемия отложили их на неопределенный срок. Практически "свернулась" выставочная деятельность, серьезно сокращается объем деловых контактов с зарубежными партнерами.

"В этой связи я предложил руководителю компании Николаю Петровичу Токареву провести оптимизацию курируемых мною департаментов. Все мои задачи как вице-президента выполнены. Я очень благодарен Николаю Петровичу за интересную и многому научившему меня работу с ним", - сказал Маргелов.

Отвечая на вопрос о том, чем он займется дальше, Маргелов сказал: "Что Родина скажет, тем и займусь. Сейчас отпуск, который я давно обещал провести вместе с детьми на Валдае в Новгородской области. А на потом - есть интересные идеи. В 55 лет лет жизнь, конечно, не начинается, но и не заканчивается. О пенсии точно думать рано".

Михаил Маргелов в 1997-1998 годах возглавлял Управление Президента РФ по связям с общественностью, в 1999 году - Росинформцентр, координировавший всю информационную работу на чеченском направлении, в 2000-2014 годах был председателем международного комитета Совета Федерации, одновременно с этим в 2007-2014 годах являлся специальным представителем Президента РФ по сотрудничеству со странами Африки, с 2014 по 2020 - вице-президент компании "Транснефть".